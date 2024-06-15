Почему ваши волосы пачкаются слишком быстро

Эксперты перечислили пять причин, из-за которых волосы становятся грязными гораздо быстрее, сообщает издание Marieclaire.

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Частные прикосновения

Точно так же, как от частых касаний лица могут появиться прыщи, от постоянных прикосновений к волосам голова становится грязнее. Специалисты напоминают, что на наших руках есть натуральные масла для защиты кожи, поэтому часть из них остается на волосах.

Прическа

Кожа головы перестает дышать, если вы изо дня в день носите конский хвост. Многие считают, что распущенные волосы собирают больше грязи, однако это миф. Тугой хвост приводит к повышенному накоплению жира и пота на голове.

Чересчур частое расчесывание

Эта привычка стимулирует повышенное образование кожного сала, а затем и жира. Эксперты советуют ориентироваться на ощущения и расчесывать волосы только тогда, когда это действительно необходимо.

Мытье головы

Каждодневные водные процедуры лишают кожу головы натуральных масел. Если продолжать мыть волосы каждый день, то впоследствии они будут становиться жирными сразу после мытья.

Попробуйте делать это через день или воспользоваться сухим шампунем.

Дефицит витаминов

Для начала проанализируйте свой рацион и добавьте больше сложных углеводов, овощей и фруктов, а также рыбу. Стоит задуматься о добавках: витамины В2 и В6 помогут регулировать выработку кожного сала, а коллаген и биотин улучшат густоту волос.