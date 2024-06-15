Как выбрать мужские плавки: руководство от стилиста

Актуальные фасоны, дизайны и рекомендации по уходу.

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Лето ассоциируется с отпусками, поездками на море, посещением аквапарков и открытых бассейнов. Для таких планов нужна соответствующая одежда – плавки. В этом году дизайнеры предлагают разнообразные варианты, из которых любой мужчина сможет выбрать свой. Вместе со стилистом разбираемся, какие модели сегодня в тренде.

«Плавки — это не просто одежда для купания, а важный элемент образа. Они подчёркивают стиль мужчины. Сегодня в магазинах представлены различные плавки. Среди этого многообразия может быть сложно выбрать актуальный фасон. Рассказываю, на какие модели лучше всего обратить внимание, чтобы выглядеть стильно».



Как выбрать плавки?

В первую очередь необходимо понять, для каких целей будут нужны плавки – дял занятия спортом или отдыха на море. Так, для тренировок лучше выбрать облегающую модель. Она уменьшает сопротивление воды. Плавки для отдыха могут быть более свободного кроя. Например, шорты или бермуды. Важно выбирать плавки так, чтобы вам в них было максимально комфортно и ничто не сковывало движений. В этом поможет размерная сетка. Соотнесите свой объём талии и бёдер. Далее выберите подходящий размер.

Дизайн плавок

В магазинах можно найти разнообразные варианты плавок. Однако важно, чтобы они были не только стильными, но и комфортными. Рассказываю, на какие детали стоит обратить внимание при выборе плавок.

Материалы

Самые распространённые материалы – это те, которые наиболее устойчивы к хлору, ультрафиолету и обладают хорошей эластичностью. В составе качественных плавок должно быть 80% полиамида или полиэстера с добавлением лайкры и эластана.

Длина

Выбирать длину плавок нужно наиболее комфортную для самого себя. В магазинах представлены также различные варианты: короткие, средние и длинные. В актуальных на сегодняшний день моделях длина зависит от фасона. Наиболее покупаемые плавки для отдыха – шорты. Эта модель наиболее эстетична для любого типа фигуры.

Цвета

Выбор цвета зависит от личных предпочтений и готовности ловить взгляды окружающих. Если не хочется обращать на себя внимание, то стоит присмотреться в сторону приглушённых тонов или моделей тёмного цвета. Это универсальная, базовая палитра. Если же вы готовы быть в центре внимания, то здесь подойдут любые яркие расцветки, а также неоновые оттенки.

Трендовые плавки — 2024

В 2024 году в тренде шесть моделей мужских плавок. У каждой есть свои особенности и преимущества. Разбираемся подробнее в актуальных фасонах и ловим инструкции, чтобы выбрать свой идеальный.

Плавки-слипы

Плавки-слипы обладают плотно прилегающим к телу кроем, который обеспечивает максимальную свободу движений и минимальное сопротивление в воде. Это идеальный вариант для плавания и активного отдыха.

Обычно плавки-слипы сидят на бёдрах и открывают бо́льшую часть ног. Многие модели сделаны с внутренней подкладкой. Она обеспечивает дополнительную поддержку и комфорт. На такие плавки стоит обратить внимание мужчинам со спортивной фигурой, чтобы подчеркнуть все достоинства.

Шорты

Крой этой модели более свободный в сравнении с классическими плавками. Шорты обеспечивают максимальный комфорт и не сковывают движений. Обычно они доходят до середины бедра или чуть выше колена. Такая длина универсальна для любого вида отдыха.

Встроенные шнурки или эластичные пояса позволяют легко подгонять плавки по фигуре. Многие модели имеют сетчатую подкладку, которая обеспечивает дополнительную поддержку. Также у шорт обычно есть боковые и задние карманы.

Боксёры

Боксёры – классическая модель плавок, которая напоминает комбинацию слипов и плавательных шорт. Но есть важные различия. Боксёры длиннее слипов. Обычно они доходят до середины бедра. Также эта модель похожа на короткие шорты. Однако фасон плотно прилегает к телу, сохраняя свободу движений.

Широкий эластичный пояс обеспечивает надёжную посадку, а внутренние подкладки или вставки дают дополнительную поддержку. Это идеальный вариант для тех, кому важен баланс между комфортом и стилем.

Бермуды

Бермуды — удлинённая модель плавок. Они похожи на шорты. Однако длина бермудов обычно доходит до колена. Эластичный пояс с завязками помогает регулировать и фиксировать посадку. Также у многих моделей есть боковые и задние карманы на молнии или липучке. Бермуды сочетают в себе стиль и функциональность. Они отлично подходят для активных тренировок, плавания в бассейне или расслабленного отдыха.

Хипсы

Хипсы — это современная модель, которая отличается низкой посадкой на бёдрах. Они включают элементы классических боксёров. Эластичный пояс с внутренними шнурками позволяет регулировать и фиксировать посадку. Качественные швы предотвращают натирание и обеспечивают долговечность плавок. Эта модель плавок подходит тем, кто предпочитает свободный крой, но при этом хочет подчеркнуть спортивную фигуру.

Брифы

Брифы имеют плотно прилегающий крой. Он обеспечивает отличную поддержку и не сковывает движений. Обычно плавки сидят на бёдрах и закрывают ягодицы. Эластичные материалы модели также гарантируют надёжность. Брифы идеально подходят для активного отдыха и плавания.

Как ухаживать за плавками?

Чтобы плавки дольше служили и не потеряли форму, необходимо соблюдать несколько простых правил ухода. Во-первых, стирайте их только в холодной воде, добавляя мягкое моющее средство. Это поможет избежать повреждения тканей и сохранит эластичность. Важно избегать стирки с использованием кондиционеров для белья и отбеливателей. Такие средства могут разрушить волокна ткани и привести к потере цвета.

После стирки плавки следует аккуратно отжать и повесить сушиться в тени, избегая воздействия прямых солнечных лучей и высоких температур. Не рекомендуется использовать сушильные машины или нагревательные приборы, так как они могут привести к деформации материала.

Плавки продолжают оставаться важным элементом летнего гардероба. Дизайнеры предлагают разнообразные стили и модели. От классических боксёров до современных хипсов — каждый сможет найти свои идеальные плавки на лето.