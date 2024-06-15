Идеи нейл-дизайна в синих тонах

Синие и голубые оттенки в маникюре — тренд лета 2024. Нейл-мастер Светлана Пастушкова подсказала Womanhit идеи дизайна ногтей, которые станут идеальным вариантом для отпуска.

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Небесный френч

Для поклонниц нежности топовые мастера предлагают небесно-голубой оттенок. Но монохром может быстро наскучить, а потому подумайте с вашим мастером, как вы можете смиксовать стили. Отличный вариант — френч на нескольких ногтях в оттенке baby blue.

Египетский синий

Насыщенный яркий оттенок синего, который не оставит никого равнодушным. Такой цвет прекрасно смотрится на ногтях средней длины, но и коротыши в мягком квадрате будут поднимать настроение.

Светлана:

«Такой оттенок не требует дополнительного дизайна — он крутой сам по себе. В этом случае многое решает длина ногтей. Чем длиннее, тем эффектнее».



Микс оттенков

Если вы не можете определиться, какой оттенок выбрать, смело миксуйте голубые тона. Особых правил в сочетании цветов мастера не называют, единственное, не стоит сочетать цвета разных температур, особенно в одной палитре.

«Можно выбирать и контрастные оттенки, розовый с голубым — актуальный пример, главное, чтобы не было резких переходов», — поясняет наш эксперт.



Узоры и разводы

Уже успевшую надоесть акварель в летнем сезоне заменяют узоры в виде мягких разводов. Чем длиннее ногти, тем больше вариантов дизайна для вашего мастера. Учитывайте тот момент, что длинные ногти не терпят «кричащих» дизайнов, по крайней мере в этом сезоне.