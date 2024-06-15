Стилист оценила мини-платье с воланами певицы Лолиты

Певица Лолита дважды вышла в свет в мини-платье с пышными рукавами. В нем артистка появилась на веранде одного из столичных ресторанов и на Премии МУЗ-ТВ 2024. Смелый образ звезды сразу же привлек внимание общественности. Кому-то он показался интересным, а кому-то — чересчур откровенным. Стилист Лариса Голубева рассказала сайту «Страсти», насколько уместно смотрелся наряд на исполнительнице хита «На Титанике».

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Облегающее, короткое платье певицы больше похожее на боди. Рукава и низ наряда были украшены объемными воланами. На ноги 60-летняя певица надела серебристые туфли на каблуке. Милявская дополнила образ короткой стрижкой и макияжем с акцентом на глаза.

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Стилист назвала образ Лолиты очень современным и смелым.

«Лолита отлично идет в ногу со временем в свои 60 лет. Это означает, что у нее до сих пор множество поклонников, которым она интересна. По фото с мероприятий видно: ей очень комфортно в таком образе, артистка чувствует себя прекрасно. Это важный момент», -



Образ Лолиты, говорит стилист, вписывается и в современные тренды. Лифы, кружево, корсеты, платья-комбинации и очень короткие шорты сейчас на пике сезона. Мода диктует естественность и полное принятие своего тела.

Эксперт предложила дополнить образ звезды длинными сережками-нитями, которые бы добавили изящности артистке и вытянули шею. Платье певицы, наоборот, делает ее немного шире, а украшения могли бы вытянуть силуэт.

Напомним, в эксклюзивном комментарии сайту «Страсти» певица заявила, что ее платье ничуть не откровенное. Она показала журналистам, как оно завязывается.