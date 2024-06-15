Актриса Диана Пожарская вышла на балкон в пижаме

Жена Ивана Янковского, актриса Диана Пожарская, снялась в пижаме на балконе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Актриса Диана Пожарская позировала в белой пижаме, стоя на балконе в Москве. Актриса запускала мыльные пузыри, а фотограф снимал ее с улицы. Жена Ивана Янковского редко выкладывает публикации в соцсетях и рассказывает о личной жизни.

Иван Янковский и Диана Пожарская скрывали свои отношения — слухи о романе актеров появились еще в 2020 году, но пара ничего не комментировала, и артист не признавался, что уже расстался с дочерью лидера рок-группы «Алиса» Верой Панфиловой. Влюбленные втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником.

Пара растит двухлетнего сына, которого они назвали в честь его прадедушки, народного артиста СССР Олега Янковского. Звезда «Слова пацана» признавался: мальчик очень похож на знаменитого родственника. Однако он не собирается заставлять ребенка продолжать семейную династию и готов принять любой его выбор профессии.