В Пекине прошел показ одежды, созданной по рисункам детей-аутистов из Калуги

Китайский дизайнер Чэнь Бэй презентовала на фестивале "Слово о русском сердце" в Пекине одежду с орнаментами, созданными по рисункам детей из Калуги, у которых диагностировали расстройство аутистического спектра. Об этом рассказала руководитель калужской общественной организации по укреплению межкультурных отношений "Мост дружбы" Анна Михеева.

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Она отметила, что коллекция одежды была создана в рамках реализуемого "Мостом дружбы" проекта, который объединяет специалистов по теме терапевтических занятий с детьми-аутистами.

"В прошлом году в наш город приехала китайский дизайнер Чэнь Бэй, она привезла коллекцию одежды, которая была отшита по рисункам китайских детей с диагнозом аутизм, - рассказала Михеева. - Наши дети также были вовлечены в процесс, они участвовали в творческих занятиях и нарисовали свои шедевры, а Чэнь Бэй, вдохновившись их рисунками, создала новую коллекцию по рисункам российских детей".



На фестивале "Слово о русском сердце" была представлена одежда, созданная по рисункам как российских, так и китайских детей.

"В следующем году мы планируем привести этот проект в Москву", - сказала Михеева.



Калужский проект победил во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2023 года. Он стал частью большого проекта "Звезды и океан", в рамках которого дети-аутисты проходят курс терапевтических занятий по живописи. Проект "Звезды и океан" ранее был успешно реализован в городе Сиань и городе Авиньон.

Фестиваль "Слово о русском сердце" проходил в Пекине 12-15 июня. Это событие приурочено к празднованию Дня России и 75-летию установления российско-китайских дипломатических отношений. Организаторы культурно-просветительского проекта, в котором принимали участие свыше 20 регионов РФ, - Российский культурный центр в Пекине и Центр креативных индустрий "Новый город". Комплекс мероприятий осуществляется при поддержке посольства России в КНР.