Упражнения для подтянутого лица без второго подбородка

Второй подбородок может быть причиной комплексов и недовольства своей внешностью. Однако есть способы избавиться от этого небольшого недостатка и сделать лицо меньше.

© Unsplash

Для этого нужно выполнять упражнения для лица. Поднимите голову вверх, глядя на потолок, откройте рот и произнесите звук «а», напрягая мышцы шеи и подбородка. Такое упражнение нужно повторить 10–15 раз.

Также можно наклонить голову вперед, стараясь коснуться подбородком груди. В этом положении нужно задержаться на несколько секунд, а затем вернуться в исходное положение. Повторить 10 раз.

В борьбе со вторым подбородком поможет и массаж лица. Он улучшит кровообращение и лимфоток, что поможет уменьшить отечность и улучшить тонус кожи. Массаж можно делать самому или обратиться к косметологу.

Помимо этого рекомендуется спать на спине, правильно питаться, использовать специальные косметические средства и посещать лифтинг-процедуры. Если вы не уверены в том, какой метод вам подходит, обратитесь к специалисту.

Ранее доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физкультуры и спорта Государственного университета просвещения Александра Сулим рассказала, что протеиновые коктейли и сахарозаменители помогут женщинам при похудении, но только при правильном использовании и соблюдении комплексной программы по снижению веса. Эти продукты являются лишь дополнением к здоровому образу жизни, уточнила она.