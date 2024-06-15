Певица Таня Терешена обескуражила подписчиков обнаженными фото

Певица Татьяна Терешина всегда довольно умело эпатировала публику — как своими песнями, так и откровенными нарядами. Чтобы подогреть к себе интерес, она не стала использовать одежду, а просто снялась голой.

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Бывшая солистка некогда популярной группы Hi-Fi Татьяна Терешина всегда отличалась яркой внешностью и откровенностью. Она умеет эпатировать публику и поддерживать к себе интерес. На днях певица умело подогрела фанатов, сфотографировавшись обнаженной.

Терешина разместилась на стуле, который удачно закрывает все самые интимные места, но оставляет простор для фантазии поклонников.

Фанаты отметили, что хотя и звезда и отлично выглядит для 45 лет, но фотошопом могла бы воспользоваться не так активно. Также некоторые уточнили, зачем звезде слава Анастасии Волочковой или Бритни Спирс, у нее и так все в порядке.