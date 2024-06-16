Теннисная эстетика — новый главный тренд моды

Плиссированные юбки, футболки-поло и напульсники заполонили полки магазинов — все благодаря очередному модному течению, которое обрело широкую популярность у молодежи. Речь идет о tennis core — эстетике одного из самых дорогих видов спорта, который всегда ассоциировался с не менее актуальной «тихой роскошью». Сейчас теннисный стиль вновь востребован благодаря популярности самого сексуального фильма лета «Претенденты» с любимицей зумеров Зендеей в главной роли. Теперь одни модники пытаются походить на актрису из ромкома, а другие обращаются к архивным фото именитых теннисисток, чьи выходы на корт нередко сравнивают с появлением моделей на подиуме. Что такое tennis core и как к нему примкнуть — разбиралась «Лента.ру».

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Tennis core тесно связан с «тихой роскошью» и богатой жизнью

Теннисная эстетика, ставшая громким трендом этого лета, всегда Элтон Джон, актриса Фарра Фосетт и чета Кеннеди.

Теннис обожала и принцесса Диана. Папарацци часто фотографировали монаршую особу на трибунах Уимблдона, к тому же она сама играла в теннис и приятельствовала с легендарной немецкой теннисисткой Штеффи Граф.

Для появления на корте принцесса Уэльская выбирала расклешенные мини-юбки и характерные для tennis core предметы гардероба пастельных оттенков. При этом особое внимание она уделяла аксессуарам: массивные цепи-колье, пусеты с крупным жемчугом, широкие плетеные ремни и разнообразные солнцезащитные очки выигрышно дополняли ее спортивные образы.

Помимо знаменитостей и королевских особ, к моде традиционно обращаются и сами спортсмены. Болельщики десятилетиями обсуждают не только достижения теннисистов, но и пристально следят за их стилевыми решениями, а журналисты регулярно составляют списки самых модных спортсменов.

Теннисистки, в том числе великие Гасса Моран, Леа Периколи и Маргарет Корт, нередко нарушали на турнирах многолетний дресс-код, тем самым задавая новые тренды для любителей спорта. В 1965 году, например, Периколи вместо длинного платья надела на корт укороченное и с рюшами авторства британского дизайнера Теда Тинлинга. Вслед за ней в таком виде начали появляться на матчах и другие спортсменки.

Пристальное внимание к теннисистам от платежеспособной аудитории не могло остаться незамеченным модельерами. Люксовые бренды постепенно привлекали спортсменов к сотрудничеству — Tiffany & Co подписали контракт с Эммой Радукану и Беатрис Хаддад Майей, а Dior — с Феликсом Оже-Альяссимой.

Янник Синнер сотрудничает с итальянским модным домом Gucci, а Маттео Берреттини стал амбассадором немецкого бренда Hugo Boss.

Чемпион международного Уимблдонского теннисного турнира Карлос Алькарас снимается в рекламах Louis Vuitton, а титулованная теннисистка Арина Соболенко и вовсе Vogue.

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Теннисный стиль вновь обрел актуальность после выхода фильма «Претенденты»

Новую волну популярности теннисной эстетики связывают с итальянской романтической комедией «Претенденты», вышедшей на экраны в апреле. Как только зрители оценили внешний вид актрисы Зендеи, исполнившей роль теннисистки Таши Дональдсон, в сети резко возрос интерес к нарядам в теннисном стиле.

За последние три месяца количество поисковых запросов на тему теннисной одежды в Pinterest увеличилось на 75 процентов.

Любители винтажа тоже не остались в стороне: интерес к поношенным теннисным юбкам и рубашкам-поло вырос на 52 и 53 процента соответственно. Кроме того, на 245 процентов увеличился спрос и на уроки тенниса.

«Фильмы о теннисе обычно не приносят значительных кассовых сборов, но этот фильм ошеломил всех», — представитель компании по бизнес-консультированию Venture Smarter.



Причиной модного бума, по мнению редактора теннисного журнала Bagel Стюарта Брамфитта, стали и летние соревнования.

«Зимой вы смотрите регби или футбол, а летом — теннис. В этом есть немного гламура», — отметил он.



Автор книги «Социальная история тенниса в Британии» Роберт Дж. Лейк добавил, что неизбежная связь знаменитостей, которые любят играть в теннис, с богатством и роскошью позволяет им становиться законодателями моды за пределами корта.

«Люди склонны искать новые тенденции у богатых и знаменитых», — так писатель объяснил популярность подобных тенденций.



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Каковы атрибуты tennis core?

Главными атрибутами вирусного тренда называют платья-поло, плиссированные юбки-шорты, футболки-поло, а также различные спортивные аксессуары: козырьки, напульсники и кепки.

Модное течение неразрывно связано с «тихой роскошью», поэтому нередко модные образы имеют оттенок спортивного шика: на замену исключительно спортивным вещам приходят теннисные браслеты, рубашки с воротником и трикотажные предметы гардероба.

По этой причине модные инфлюэнсеры Gucci и Louis Vuitton, cоздавая вещи на грани между роскошью и спортом.

Стилисты советуют россиянкам носить плиссированные юбки с кроссовками

Российские стилисты тоже обращают внимание на вещи в стиле нашумевшего tennis core и призывают доставать из шкафа плиссированные мини-юбки.

«Самые актуальные модели, на мой взгляд, — однотонные серые, белые и в строгую клетку. Носить можно как в расслабленных ансамблях с футболками и майками, так и с деловыми рубашками и жакетами», — Алеко Надирян, звездный стилист.



По словам Надиряна, сочетание плиссированной юбки с белыми кроссовками и длинными носками станет самым модным нарядом лета.