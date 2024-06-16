Лолита появилась на публике с украшением за миллион долларов

Российская певица Лолита Милявская пришла на премию Муз-ТВ с украшением за миллион долларов. На это обратила внимание «Комсомольская правда».

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Как пишет издание, это второе публичное появление исполнительницы после скандала с так называемой голой вечеринкой. Лолита встречала гостей на красной дорожке, а также выступила на самой премии.

На звездной дороже, как указывает «Комсомольская правда», на Лолите было колье с изумрудом.

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«Это изумруд. Я сама себе его подарила», — поведала певица.



Как рассказал изданию ювелир Григорий Бакатов, стоимость украшения певицы может превышать миллион долларов.

«Тут изумруд (это колумбийский камень) в 10 карат. Редкое украшение и безумно дорогое», — указал Бакатов.



В апреле Лолита дала интервью Ксении Собчак без макияжа. В качестве аксессуаров артистка выбрала очки для зрения, жемчужное ожерелье и наручные часы.