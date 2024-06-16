Хирург рассказал, сколько стоят пластические операции в России

Отрасль эстетической медицины как часть глобального beauty-рынка не осталась в стороне от экономических потрясений последних лет. На стоимости услуг, оказываемых в этой сфере, сказались и санкции, и инфляция. Пластический хирург и кандидат медицинских наук Вардан Аршакян объяснил «Вечерней Москве» вопрос ценообразования в пластической хирургии и рассказал о росте цен на ряд пластических операций.

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Ценообразование в пластической хирургии

Стоимость пластических операций складывается из многих факторов. В первую очередь это расходные материалы, большая часть которых ввозилась в Россию из-за рубежа. А точнее, из многих ныне недружественных для нашей страны европейских государств.

На фоне относительно стабильного курса доллара колебания цен на расходные материалы до кризиса не особо сказывались на кошельке конечного потребителя. Однако с вводом санкций и падением рубля повышение стоимости пластических операций стало чувствительным для пациентов. Российский рынок стал искать варианты замещения. Пока налаживались контакты с новыми поставщиками расходников и их представителями, на рынке образовался вакуум. К настоящему моменту все эти технические вопросы утрясены и схема поставок новых качественных расходных материалов налажена.

Санкционная политика сказалась и на поставке имплантатов для увеличения груди. Некоторые производители попросту ушли с рынка. Но нашлись аналоги, которые отвечают всем стандартам качества и имеют сертификацию в России. Этими изделиями и заполнился российский рынок.

По словам доктора Аршакяна, многим пластическим хирургам пришлось перестраиваться на работу с новыми имплантатами, ведь каждый производитель имеет свои особенности и нюансы. Этот механизм сейчас тоже налажен, рынок имплантатов в России достаточно вариативен — есть из чего выбирать. Для некоторых фирм налажена новая логистическая схема, что позволяет в полной мере удовлетворять потребности пациентов.

Из чего складывается цена на операцию

Из стоимости препаратов для анестезиологического пособия. Все препараты импортные, соответственно, чувствительны к курсу доллара и другим экономическим факторам. Но перебоев с поставками лекарств для нужд пластической хирургии сегодня в России тоже нет.

В стоимость операций также закладываются расходы клиник на аренду зданий (если они находятся не в собственности), на заработную плату, налоги, плату за электроэнергию, водоснабжение и прочие жилищно-коммунальные издержки. И наконец, не стоит списывать со счетов так называемый чек пластического хирурга.

Чек пластического хирурга

Чек специалиста — это уровень оплаты труда специалиста. Чем выше квалификация и опыт пластического хирурга, тем выше его чек.

Обучение профессии — дело сложное и непрерывное. Фактически на протяжении всей своей карьеры пластический хирург совершенствует и углубляет знания, оттачивает мастерство и навыки.

Цены на пластические операции в России сегодня

Рынок эстетической медицины в ценовом отношении весьма пестрый, стоимость одной и той же операции может варьироваться в значительной степени. Если не брать в расчет клиники, которые сознательно демпингуют, а рассматривать срез медицинских учреждений с почетным кадровым составом и высоким качеством предоставляемых услуг, то средние цены на самые популярные пластические операции примерно следующие:

Первичное увеличение груди — от 300 до 500 тысяч рублей;

Абдоминопластика — от 350 до 600 тысяч рублей;

Омоложение лица — от 300 до 700 тысяч рублей;

Первичная ринопластика — от 300 до 600 тысяч рублей;

Формирование талии — от 180 до 280 тысяч рублей.

Формирование стоимости пластических операций ничем не регламентировано. Это значит, что пациент может встретить как крайне низкий ценовой порог (это как раз тот самый демпинг, о котором мы уже говорили), так и крайне высокие ценовые планки. И не стоит забывать, что понятие «дорого» не всегда соотносится с понятием «качественно».