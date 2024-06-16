Фитнес-эксперт оценил эффективность упражнений для «похудения щек»

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал про упражнения для "похудения щек", а также тренажер для накачки скул – что это за методики, зачем они нужны и дают ли вообще результат.

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Чем хороша мода? Тем, что, как правило, она приходит и уходит, иногда оставляя приятные воспоминания для ценителей. Хотя бывает и так, что какой-то тренд быстро становится классикой. На него принято равняться, копировать и любить. Так в фитнес-отрасли давно прошла мода на качков, ведь все массово занялись функциональными тренировками и единоборствами. Каждый второй непременно мечтает пробежать марафон. Однако когда встречаешь парня-бодибилдера с красивой и объемной мускулатурой, все им тихонько восхищаются, поскольку мышцы – это красиво, это классика.

Мода не стоит на месте, особенно благодаря активному развитию социальных сетей и маркетплейсов. В последнее время, например, на просторах интернета стали появляться тренеры, которые показывают разные комплексы упражнений для уменьшения объема щек, а также для накачки скул. Кроме того, в продаже можно найти тренажеры для решения таких же задач. Что это такое: очередное модное направление или действительно эффективные методики и устройства? Давайте разбираться.

Продвигающие это направление тренеры, которых я видел, сами по себе обладают очень хорошими фигурами. Я бы даже сказал, что они похожи на профессиональных спортсменов в фазе сушки (сгонки веса). Это заметно по красивой, рельефной мускулатуре. Ну а когда человек на сушке, совершенно очевидно, что у него прорисована не только мускулатура всего тела, но и становятся более выразительными черты лица.

Те, кто когда-нибудь худел, прекрасно знают, что первым "опадает" именно оно. Почему это важно? Когда такой тренер рассказывает о комплексе упражнений для "накачки скул", сразу становится очевидно, что его лицо – это не результат какого-то специализированного воздействия. Он данные упражнения вообще никогда сам не делал, а достиг такой внешности занятиями спортом в целом. Плюс стоит учитывать анатомические особенности строения его лица.

Другими словами, это обман, направленный на привлечение аудитории в социальных сетях с дальнейшей продажей каких-нибудь курсов или тренажеров для прокачки скул. Правда, в данном случае у меня возникает вопрос: а зачем их вообще накачивать? Чтобы выглядеть как вышибала из голливудских фильмов? Или пугать коллег на работе? Для девушек такой эффект может вызвать неприятные последствия – лицо потеряет женственность. Кому это нужно?

Более того, если регулярно использовать соответствующий тренажер, задача которого нагружать мышцы лица, их можно переутомить. Это в свою очередь начнет доставлять дискомфорт, например, при приеме пищи. К слову, если вы часто грызете фрукты, орехи, сухари и другие плотные продукты – мышцы лица и так получают достаточную нагрузку.

Но и это еще не все. Вы не поверите, но недавно я наткнулся на очередного "фитнес-блогера", который рассказывал, что, если человек любит сидеть, поджав одну ногу под другую, рано или поздно это скажется на симметрии лица. И это не шутка! Причем люди комментируют и даже благодарят за такую информацию.

Ну а как быть с упражнениями, которые "убирают щеки"? Что они из себя представляют? По-сути, это старые добрые движения, которые используют преподаватели по развитию техники речи. Их задача научить человека лучше контролировать свою речь, раскрепоститься, правильно дышать, исправить речевые дефекты и так далее. Безусловно, когда ты выполняешь такие комплексы, работают многие мышцы лица, улучшая кровоток в данной области.

Но способно ли это убрать щеки, если они большие? К сожалению, нет. Если мы говорим не об анатомической особенности конкретного человека, а о людях с избытком веса, ожирением, то большие щеки – это результат наличия лишних килограммов. Собственно, как и второй подбородок. В фитнесе существует фундаментальное правило: жир локально не горит. Это значит, что если человек не начнет терять лишний вес в целом, то и щеки не уменьшатся в размерах. И неважно, какие упражнения вы для них делаете.

Если проанализировать все вышесказанное, то несложно сделать вывод, что "тренировки" для щек, а также тренажеры для накачки скул – это не что иное, как маркетинг и откровенное мошенничество. Деньги вы потратите, а результата не будет вообще. Это как с тренажерами-бабочками, которые активно рекламировали лет 10 назад.

Суть их работы сводилась к следующему. Пользователи прикрепляли на живот тренажер. Он в свою очередь давал незначительное электрическое напряжение, заставляя сокращаться мышцы. К разочарованию общественности, кроме ощутимых ударов тока, больше никакого эффекта от этого устройства не было. Ведь для снижения жировой массы тела нужно трудиться, следить за питанием, а также как следует отдыхать. Чудес не бывает.