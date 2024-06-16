Дерматолог назвал неожиданный ингредиент для омолаживающей ванны

Пена и ароматические свечи, возможно, и создадут атмосферу релаксации, но если вам нужен реальный эффект омоложения — попробуйте совет от эксперта. По мнению дерматолога Джоэл Шлессингер, чтобы обычная ванна превратилась в омолаживающую, вам понадобятся лишь 1-2 стакана овсяных хлопьев и немного меда. Овсянку нужно предварительно настоять в горячей медовой воде. Овсянка помогает при сухости кожи, высыпаниях, солнечных ожогах и других повседневных раздражениях благодаря содержанию полезных жиров, уверена доктор.

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«Овсяные хлопья также содержат натуральные вещества, которые очищают поры от загрязнений, и протеины, которые помогают коже сохранять естественный барьер и оставаться увлажненной», — подчеркнула дерматолог.



Дополнительно успокоить кожу, по ее мнению, поможет лаванда. В древние времена это растение использовали для лечения угревой сыпи, зуда и раздражения, так как оно очищает кожу и выводит токсины.