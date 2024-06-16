Наталья Рудова выложила фото в бикини

Актриса Наталья Рудова показала, как выглядит ее фигура в бикини. Звезда сериала "Универ" опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На снимке 40-летняя Наталья Рудова была запечатлена в зеленом купальнике, который дополнила черно-белой кепкой и браслетом. Актриса позировала с распущенными волосами на пляже.

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В мае знаменитость призналась, что последний раз по-настоящему влюблялась 10 лет назад. Наталья Рудова сожалеет об этом, но не собирается вступать в отношения "для галочки". Актриса также рассказывала, что получает сообщения от известных женатых мужчин. Она считает, что в современном обществе "все понятия подменили", поэтому "никто ничего не боится".

Кроме того, Наталья Рудова не скрывает, что ей периодически приходят непристойные предложения от поклонников. По словам знаменитости, были случаи, когда мужчины спрашивали цену за ужин с ней. Актриса отмечала, что резко посылала таких людей "куда подальше".

На днях Наталья Рудова посетила кинопремию АПКиТ. Она предпочла для выхода черное платье-бандо с разрезом до бедра. Образ дополнили босоножки со стразами и длинные серьги.