Александр Петров выложил фото с женой Викторией Антоновой

Жена Александра Петрова, Виктория Антонова, опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкую фотографию вместе с актером.

© РИА Новости

На снимке Александр Петров был запечатлен в белой футболке, черной кепке и солнцезащитных очках. Актер дополнил образ кожаной сумкой. Виктория Антонова позировала в розовом платье с длинным рукавом и золотых серьгах-кольцах. Она завершила наряд желтой плетеной сумкой.

© Социальные сети

В сентябре прошлого года Александр Петров женился на Виктории Антоновой. Артист выложил в социальные сети фотографии с регистрации брака. По словам актера, он познакомился с возлюбленной случайно на улице. Супруга Петрова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

В феврале Александр Петров и его жена Виктория Антонова посетили премьеру финальной части фильма «Лед», которая состоялась в московском кинотеатре «Октябрь». На светском мероприятии актер поцеловал свою возлюбленную перед фотографами. А недавно Виктория Антонова показала фото со свидания с актером в Москве.