Блогер Валя Карнавал выложила фото в прозрачной юбке

Блогерша и певица Валя Карнавал снялась в "голой" юбке. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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22-летняя Валя Карнавал была запечатлена в белой майке с надписью, которую дополнила черными велосипедками и красной юбкой из прозрачного кружева. Блогерша также добавила к образу кожаные сапоги, сумку с шипами, несколько золотых браслетов, колье и массивные серьги. Знаменитость собрала волосы в гладкий хвост и сделала макияж с черными стрелками и темно-красными губами.

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На днях Валя Карнавал выложила фото, на которых позировала в белой майке и голубых выцветших джинсах. Блогерша также надела несколько колец и черный браслет. Она распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками. Однако поклонники обратили внимание не на образ звезды, а на форму ее носа. По мнению некоторых интернет-пользователей, девушка сделала ринопластику.

Валя Карнавал получила известность благодаря юмористическим роликам в TikTok. В 2020-м она начала музыкальную карьеру, записав трек "Психушка". В феврале 2022 года она приняла участие во втором сезоне шоу "Звезды в Африке", где стала финалисткой.