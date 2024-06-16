Кортни Кокс показала, как выглядит ее 20-летняя дочь

13 июня наследница звезды «Друзей» отпраздновала 20-летие. Кортни Кокс – не только успешная актриса, но ещё и счастливая мама. Она является лучшей подругой для своей дочери Коко. Свой день рождения девушка отметила в кругу близких, а актриса опубликовала милые фотографии с торжества у себя в социальных сетях. Кортни выложила милое селфи, на котором она и Коко позируют на пляже.

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"С днем рождения, моя прекрасная, милая, добрая, чуткая и творческая Коко! Ты никогда не перестанешь смешить и радовать меня. Я тебя очень сильно люблю", — подписала трогательный кадр Кокс.



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Поклонники отметили, что Кортни выглядит практически ровесницей дочери. Недавно звезда повторила свой хулиганский образ 30-летней давности и удивила Сеть. Кажется, что с того момента Кокс совершенно не поменялась. Правильный уход и здоровый образ жизни – ключ актрисы к молодости и красоте.