Телеведущая Ксения Бородина показала кроссовки почти за 100 тысяч рублей. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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41-летняя Ксения Бородина была запечатлена в белой блузе из прозрачного кружева, которую дополнила шоколадными брюками, массивными золотыми серьгами Chanel и браслетами. Телеведущая завершила образ коричневыми кроссовками из коллаборации Miu Miu и New Balance. Обувь с оранжевыми и белыми шнурками стоит $1120 (99 482 рубля).

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Знаменитость сделала макияж с черными стрелками и коричневыми губами и укладку с эффектом мокрых волос.

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

Недавно Ксения Бородина заявила, что пляжные курорты Европы не подходят ей по условиям для отпуска с детьми. При этом знаменитости нравится там проводить время со своими подругами.

"В Форте ездила, там отвратительное море! На Лазурке с детьми что делать? Можно снять виллу на Капри или на Сардинии, но опять постоянно искать развлечения", — отметила телеведущая.



Ксения Бородина уточнила, что предпочитает Турцию для отдыха с Марусей и Теоной.