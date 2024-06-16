Актриса Агата Муцениеце снялась в корсете

Актриса Агата Муцениеце снялась в откровенном образе, в котором выступает в театре-кабаре Crave. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

35-летняя Агата Муцениеце была запечатлена в черном корсете с золотой вышивкой, который дополнила трусами в тон. Визажисты сделали актрисе яркий макияж с черными стрелками и красной помадой, а стилисты по волосам — укладку.

© Социальные сети

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости.

"Очаровательная", "Нереально красивая и очень женственная. Просто космос", "Какая богиня", "Невероятная Агата", "Шикарная", "Боже, вот это красотка", — писали интернет-пользователи в комментариях.



Агата Муцениеце воспитывает двоих детей от актера Павла Прилучного. У бывших супругов есть 11-летний сын Тимофей и 8-летняя дочь Мия. Знаменитости развелись 15 июня 2020-го. Спустя два года звезда "Мажора" женился на актрисе Зепюр Брутян. 28 апреля 2023 года у влюбленных появился на свет сын. Мальчика назвали Микаэлем.

Недавно Агата Муцениеце заявила, что ее бывший муж Павел Прилучный не может с достоинством принять свой проигрыш в суде. Она отметила, что ей от артиста ничего не надо, кроме "честных" алиментов на детей.