Как не сгореть на солнце

На Ямале наступило тепло. Более того, начался сезон летних отпусков. А это значит, что есть большая вероятность сгореть на солнце. Корреспондент «Ямал 1» Елизавета Поварницына связалась с дерматовенерологом из Лабытнанги Альфией Иблияминовой и выяснила, почему в этот период необходимо защищать свою кожу. Специалист подчеркнула, что ни в коем случае нельзя подвергать прямому солнечному воздействию детей грудного и младшего возраста. Она также напомнила, что необходимо избегать пребывания под прямыми лучами в период с 11 до 15 часов.

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— Важно использовать головной убор, солнцезащитные очки, а также одежду с закрытыми плечами, например, футболку. Необходимо всегда до выхода на улицу, особенно летом, наносить солнцезащитное средство, — подчеркнула Иблияминова.



Зачастую многие не используют крема для защиты кожи: однако делать это следует каждому, добавила врач.

— УФ-лучи типа В могут являться причиной возникновения солнечных ожогов. УФ-лучи типа А ускоряют процессы старения кожи, а также могут стать причиной возникновения пигментации, — на пальцах объяснила необходимость защищаться от солнца дерматовенеролог.



Прежде ямальский онколог Куликова назвала главные отличия обычной родинки от меланомы. По словам специалиста, в современном мире необходимо знать признаки, на которые следует обращать внимание: зачастую это может спасти жизнь..