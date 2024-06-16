Бахрома: как вписать в гардероб главный тренд лета

Струящаяся, манящая, будто приглашающая в эпоху ар -деко, — бахрома уверенно захватывает гардеробы как самых смелых и рисковых модниц, так и тех, кто был приверженцем минимализма.

Строго говоря, бахрома как значимый элемент образа никогда не растворялась в небытии — как минимум раз в год мы с восторгом вспоминали о том, что можем вновь почувствовать себя звездой вечеринки в стиле двадцатых годов XX века или же уловить почти забытые мотивы бохо-стиля. Но случалось это, очевидно, накануне сезона корпоративов — в период зимних праздников, перед которыми из недр шкафа извлекались самые яркие наряды с бахромой. Ну а сегодня дизайнеры, видимо, устав от игр в «тихую роскошь» и сдержанность, решили, что пришло время в полной мере возродить интерес к этой детали. Результат — редкий показ обошелся без летящих игривых кожаных полосок, сверкающих нитей и «лохматых» подолов.

Универсальная деталь: можно и на праздник, и в офис

Итак, консерваторы от моды совершенно напрасно считают бахрому исключительно праздничной деталью. Судя по тому, что мы видели на показах весна–лето−2024, игривый декор вполне можно интегрировать даже в строгий офисный образ. Он придает статичному силуэту движения, динамики, энергии, при этом не превращает вас в несерьезную особу. Чтобы соблюсти баланс между требованиями рабочего дресс-кода и трендовыми веяниями, ориентируйтесь на творения креативного директора Дома Ferragamo Максимилиана Дэвиса: дизайнер представил очень сдержанную коллекцию, которую даже можно было бы назвать скучной — если бы не бахрома, цвет в цвет и фактура в фактуру дополняющая изящные жакеты и юбки-карандаш.

Модный дом Prada во главе с бесменной Миуччей предлагает нам альтернативный взгляд на привычные деловые блузы: строгие воротнички в ее исполнении тотально созданы из бахромы. Erdem же дополняет классическую твидовую двойку удивительно органично выглядящей «лохматостью».

Она придаст шика самому заурядному образу

Те, кто ждал лета ради возможности продемонстрировать отличную форму, будут рады сделать это по-настоящему модно: вдохновляйтесь уже упомянутой коллекцией Prada, в которой наряду с офис-кором представлены смелые шорты-мини, а поверх них на ремне выступает главный декор грядущего лета. Причем бахрому, украшающую образ, в свою очередь, предлагается украсить металлической фурнитурой.

Отличные летние трендовые варианты — переосмысление классических платьев-колонн. Диктует, как сделать это актуально, бренд Bottega Veneta: дизайнеры Дома выбрали не только остромодную бахрому в качестве основного акцента, но и не ме-

нее модные «русалочьи» мотивы, используя нежно-бирюзовый и перламутровый цвета, которые подчеркивают красоту загорелой кожи.

Помните, что колонны идут лишь высоким женщинам, и если вы не из их числа, останавливайте выбор на миди в силуэте «трапеция» с американской проймой — это универсальная модель, которая в сезоне весна–лето−2024 представлена с тотал-бахромой у Burberry. Такой крой визуально вытягивает и стройнит фигуру.

Можно использовать в акссесуарах

Согласимся, что вещи, созданные целиком из бахромы, хотя и находятся на пике популярности, но редко появляются в гардеробах на постоянной основе. Хотите быть в тренде, но опасаетесь приобретать комплекты, которых хватит лишь на сезон? Предлагаем схитрить и выбрать аксессуары в актуальном оформлении. Так, некоторые Модные дома предлагают попробовать… съемную бахрому, которой можно украсить и туфли, и сумки. Так, Ferragamo создает для своей линии сумок фурнитуру, напоминающую множество четок, а Bottega Veneta оживляет кожаными полосками весь периметр сумки-короба.

Отличный акцентный пример — пояс-передник из бахромы, который можно надеть поверх любимой юбки или даже привычных джинсов. Таким образом мы создадим образ с бохо-интонациями, которые сейчас также переживают очередную волну популярности. Берем пример с Gucci весна–лето−2024: дизайнеры добавили нити контрастного серебристого «дождика» к юбке-карандаш, результат — выше всяких похвал.

Наконец, самым несмелым, но желающим прикоснуться к прекрасному можно посоветовать знакомиться с трендом в бижутерии: браслеты, серьги, цепочки и даже кольца с бахромой появились в продаже еще на исходе осенне-зимнего периода и сейчас пользуются колоссальным спросом.

Пляжные варианты

Очевидно, что бахрома будет не только мелькать на постоянной основе в образах городских модников, но и проникнет в пляжные и курортные наряды. Казалось бы, здесь все ожидаемо и просто: главным декором лета−2024 будут украшены лифы купальников,

туники, платки и парео. Модные критики советуют отдавать предпочтение бахроме, выполненной из традиционных для пребывания у воды в условиях жары тканей –

хлопка и спандекса. Металлик и люрекс, стразы и другие очевидные «украшательства» в этом пляжном сезоне не приветствуются; оставьте блеск и шик ар-деко до вечерних выходов в свет, а у воды наслаждайтесь более расслабленными (но не менее популярными и востребованными!) бохо-мотивами. Особое внимание можно уделить… шляпам с бахромой по полям. Своеобразные «шторки» могут показаться не слишком носибельными, но не верьте первому впечатлению: они отлично защищают от солнца

и создают ультрамодный лук.

Ковбойский шик

Бахрома кажется нам деталью, традиционно встречающейся именно в образах женского гардероба. Но в этом сезоне дизайнеры предлагают нам расширить границы привычного — а заодно и вспомнить о том, что изначально этот вид тесьмы пришел к нам из культуры коренных американцев. Именно индейцы — в особенности воины-мужчины — украшали свои костюмы бахромой; после этот элемент одежды переняли ковбои, которые стали нашивать ее сапоги, куртки и штаны. Так что в этом сезоне джентльмены, которые готовы к экспериментам, вполне могут взять прием на вооружение.

Первым делом модные творцы предлагают мужчинам модели жакетов и классических пиджаков. Но каждый сдержанный силуэт предлагается акцентировать бахромой на рукавах или по нижнему краю. Конечно, вариант не офисный, скорее, такой образ подойдет для выхода на музыкальный фестиваль или модную выставку. Так что закупаться вещами с плетеной тесьмой на сезон вперед не стоит — в отличие от женских луков с бахромой, которые будут находиться на пике популярности

как минимум до сезона 2024—2025.