Сделавшая липосакцию звезда «Дома-2» решилась на новые перемены

Сделавшая липосакцию звезда «Дома-2» Майя Донцова решилась на новые перемены во внешности: фото до и после
Бывшая участница народной телестройки Майя Донцова продолжает заниматься улучшайзингом. Весной после безуспешной борьбы с лишним весом она решилась на радикальные меры — сделала липомоделирование тела и заодно липосакцию подбородка. Звезда «Дома-2» осталась довольна результатом, но на этом решила не останавливаться.
Теперь экс-супруга Алексея Купина хочет довести до совершенства не только фигуру, но и лицо.
В своем телеграм-канале Майя рассказала, что планирует удалить филлеры из губ. Она уже проконсультировалась по этому вопросу с профессионалами и прошла первую процедуру. Донцова не стала томить фолловеров и поделилась промежуточным результатом своего преображения.
«Это вот после первой процедуры осталось», — подписала она фото до и после посещения косметолога.
Пользователи Сети сошлись во мнении, что Донцова приняла правильное решение.
«Я очень рада, что ты их сдула! Красотка!», «Так стало гораздо лучше», «Майя, ну ведь так намного аккуратнее. У вас как будто сразу минус 10 лет к возрасту!», — восхищаются подписчики.
Да и сама звезда «Дома-2» с такими губами, кажется, стала нравиться себе еще больше.
«Разница, как по мне, огромная! А для чего и из-за чего я это сделала, вы офигеете», — заинтриговала она фолловеров.
Что ж, ждем еще более впечатляющих перемен и новых откровений!
Сделавшая липосакцию звезда «Дома-2» Майя Донцова решилась на новые перемены во внешности: фото до и после
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