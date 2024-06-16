Сделавшая липосакцию звезда «Дома-2» решилась на новые перемены

Бывшая участница народной телестройки Майя Донцова продолжает заниматься улучшайзингом. Весной после безуспешной борьбы с лишним весом она решилась на радикальные меры — сделала липомоделирование тела и заодно липосакцию подбородка. Звезда «Дома-2» осталась довольна результатом, но на этом решила не останавливаться.

© соцсети

Теперь экс-супруга Алексея Купина хочет довести до совершенства не только фигуру, но и лицо.

В своем телеграм-канале Майя рассказала, что планирует удалить филлеры из губ. Она уже проконсультировалась по этому вопросу с профессионалами и прошла первую процедуру. Донцова не стала томить фолловеров и поделилась промежуточным результатом своего преображения.

«Это вот после первой процедуры осталось», — подписала она фото до и после посещения косметолога.



© соцсети

© соцсети

© соцсети

Пользователи Сети сошлись во мнении, что Донцова приняла правильное решение.

«Я очень рада, что ты их сдула! Красотка!», «Так стало гораздо лучше», «Майя, ну ведь так намного аккуратнее. У вас как будто сразу минус 10 лет к возрасту!», — восхищаются подписчики.



Да и сама звезда «Дома-2» с такими губами, кажется, стала нравиться себе еще больше.

«Разница, как по мне, огромная! А для чего и из-за чего я это сделала, вы офигеете», — заинтриговала она фолловеров.



Что ж, ждем еще более впечатляющих перемен и новых откровений!