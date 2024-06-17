Британская певица и актриса Рита Ора снялась в бикини для рекламы британского бренда одежды Primark. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

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На одном из размещенных снимков 33-летняя исполнительница позировала перед фотографом, стоя на пластмассовом кресле в поле в коротких джинсовых шортах и вязаном бюстгальтере с треугольными чашками. Сверху звезда накинула длинный кардиган. В качестве обуви она выбрала босоножки на высокой подошве.

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Помимо этого, знаменитость распустила волосы и повязала на голову платок. Свой образ она дополнила многочисленными аксессуарами.

Ранее в июне Рита Ора в нижнем белье вылезла из стиральной машины на видео. Она предстала в нижнем белье телесного цвета, состоящем из трусов и топа с многочисленными вырезами.