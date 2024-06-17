Ортопед рассказал, как правильно использовать пемзу для домашнего педикюра

Пемза – известное средство для ухода за ногами при появлении сухости, трещин, мозолей. Натуральная пористая лава хорошо подходит для отшелушивания омертвевших клеток кожи, обеспечивая ей мягкость. Однако, если использовать пемзу неправильно, можно не добиться желаемого эффекта и даже навредить – об этом рассказали врачи.

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"Перед использованием пемзу нужно смачивать, чтобы уменьшить абразивный эффект: сухой камень может быть слишком агрессивным и привести к травме, особенно, при использовании на чувствительных участках", – предупреждает Кейси Энн Пидич, доктор медицинских наук, ортопед в интервью well+good.



Перед использованием пемзы, ноги желательно поместить в тёплую мыльную ванночку на 10-15 минут для смягчения кожи. Затем смоченной пемзой следует пройтись по участкам, которые нуждаются в отшелушивании. Очищать следует осторожно – до появления ощущения, что обнажена более мягкая кожа. Движения желательно использовать круговые или возвратно-поступательные. Слишком сильно давить не нужно, чтобы не повредить и не порезать кожу.

С помощью пемзы можно удалить омертвевшие клетки кожи, трещины на пятках или мозоли на подушечках стопы. Однако, если трещины слишком глубокие или есть кровотечение – лучше обратиться к врачу. Если на ногах есть грибковая инфекция или подошвенные бородавки – использовать пемзу для очистки этих зон нельзя: пемза может разнести инфекцию и вызвать ещё больше проблем. Следует проконсультироваться с врачом об использовании такого очищения, если есть диабет, нарушено кровообращение или при беременности.

Допустимо использовать пемзу не чаще одного-двух раз в неделю: такая регулярность предотвращает излишнее отшелушивание и позволяет коже восстановиться между сеансами. Если использовать её чаще, можно столкнуться с раздражением, покраснением, повреждением кожи. После использования пемзы ноги нужно ополоснуть, а затем – нанести насыщенный увлажняющий крем.

Хранить пемзу следует в сухом и прохладном месте: не рекомендуется оставлять её в душе, где много влаги. Мыть пемзу следует после каждого использования, поскольку в ней легко могут скапливаться бактерии.