Телеведущая Светлана Бондарчук снялась в розовом купальнике

Модель, телеведущая и блогерша Светлана Бондарчук показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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55-летняя Светлана Бондарчук предстала в розовом купальнике. Блогерша была запечатлена около бассейна.

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"Завтрак выходного дня на двоих, пожалуйста", — подписала фото телеведущая.



Знаменитость рассказывала подписчикам, что при росте 177 сантиметров весит 60 килограммов. Бондарчук не соблюдает диету, никак не ограничивает себя в питании и даже ест фастфуд, однако практически каждый день занимается йогой или пилатесом, чтобы поддерживать себя в хорошей форме.

В августе 2020 года Светлана Бондарчук вышла замуж за продюсера Сергея Харченко. Летом 2023 года знаменитости сообщили о пополнении в семье. Телеведущая опубликовала в социальных сетях фотографию с маленьким сыном. Блогерша написала, что ребенку уже полгода.

У Светланы также есть двое детей от первого брака с режиссером Федором Бондарчуком: сын Сергей и дочь Варвара. В марте стало известно, что модель обратилась в суд, чтобы разделить совместно нажитое имущество с бывшим мужем.