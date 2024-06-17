46-летняя Летиция Каста вышла в свет в прозрачной юбке

Бывший «ангел» Victoria’s Secret, французская супермодель Летиция Каста вышла в свет в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

© Lenta.ru

46-летняя манекенщица посетила вечеринку, организованную после модного показа бренда Jacquemus на острове Капри, Италия. Для мероприятия знаменитость выбрала черное боди, оформленное прозрачной юбкой длины макси, и открытые босоножки с массивными каблуками.

© Lenta.ru

При этом визажисты сделали в макияже акцент на естественную красоту звезды, выполнил его в нюдовых тонах. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили в объемные локоны.

В декабре прошлого года сообщалось, что Летиция Каста снялась с голой грудью для журнала Harper's Bazaar. Тогда фотограф Оливье Кервен запечатлел супермодель позирующей в одной длинной юбке.