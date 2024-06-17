Камила Кабельо прогулялась по улице в мини-шортах

Американская певица и актриса Камила Кабельо прогулялась по улицам Нью-Йорка в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

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Папарацци сняли 27-летнюю звезду фильма «Золушка» в укороченных серо-голубых шортах и серой кофте с длинным рукавом. Помимо этого, она надела черные высокие сапоги на каблуках, декорированные мехом. Исполнительница распустила длинные волосы оттенка блонд и сделала макияж с акцентом на глаза.

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В мае звезда «Золушки» пригласила мать на съемку и оконфузилась из-за мини-платья. Когда знаменитость попыталась покинуть водоем во время фотосессии, ее одежда завернулась кверху, обнажив бедра и зону бикини.