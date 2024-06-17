Модель Елена Перминова выложила видео в прозрачном платье

Модель и блогерша Елена Перминова снялась в откровенном наряде. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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37-летняя Елена Перминова предстала перед камерой в платье с верхом из прозрачного кружева и блестящей юбкой. Модель добавила к образу массивные серьги и черные туфли с острым мысом. Знаменитость распустила волосы и сделала вечерний макияж с сияющими тенями и розовыми губами.

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Елена Перминова состоит в отношениях с Александром Лебедевым, который на 27 лет ее старше. В 2020 году бизнесмен сделал предложение модели, однако пара пока не сыграла свадьбу. По словам Перминовой, они с Александром переживали кризисы в отношениях и три раза расставались. После последней крупной ссоры предприниматель вернулся к модели, только когда узнал о ее четвертой беременности.

Супруги воспитывают троих сыновей и дочь: 14-летнего Никиту, 12-летнего Егора, 9-летнюю Арину и 3-летнего Александра.

Недавно Елена Перминова опубликовала редкое фото с мужем. На снимке пара позировала на отдыхе в Марокко. Как уточнила модель, для них поездка стала первой за долгое время без детей.