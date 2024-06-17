Актриса Галина Боб показала фигуру в красном купальнике

Актриса Галина Боб снялась в красном бикини в Турции. Звезда «Деффчонок» позировала на пляже и поделилась кадрами в личном блоге.

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У артистки трое детей от режиссера Сергея Корягина: девятилетний Лев, семилетний Андрей и трехлетняя Маргарита.

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Актриса признавалась, что в каждую беременность набирала больше 10 кг, однако ей удавалось легко восстанавливаться после родов. Звезда не соблюдала диеты, никак не ограничивала себя в питании, а также не занималась спортом, но все равно быстро худела. По словам знаменитости, ей хватает домашних дел и забот о семье, чтобы поддерживать себя в форме. Многие поклонники в шутку называли Боб «ведьмой». Однако актриса их уверяла, что все дело в генетике и физической активности в течение дня, а не в волшебстве.

Боб отдыхает в Турции не только с мужем и детьми, но и с 85-летней бабушкой, которая впервые выехала за границу. Актриса признавалась, что переживала за состояние родственницы, перенесшей недавно несколько сложных операций, но все прошло хорошо.