Настасия Овечкина опубликовала фото в бикини

Жена хоккеиста Александра Овечкина снялась в бикини. Настасия Овечкина позировала в купальнике трендового цвета возле бассейна и опубликовала фото в соцсетях.

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Модель признавалась подписчикам, что за время второй беременности набрала 21 килограмм и после родов начала активно приводить себя в форму. Она носила утягивающий бандаж, подключала спортивные тренировки и массажи, а также старалась есть маленькими порциями, но часто, исключив сладкое и мучное. Уже за полгода супруге хоккеиста удалось добиться хороших результатов и похудеть.

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Спортсмен официально зарегистрировал отношения с младшей дочерью актрисы Веры Глаголевой 8 августа 2016 года, тогда влюбленные просто расписались, а свадьба с большим количеством гостей состоялась в Барвихе 8 июля 2017 года. Президент России Владимир Путин тогда передавал супругам письменное поздравление, которое они показывали в соцсетях. 18 августа 2018 года у пары родился первенец Сергей, которого назвали в честь брата Овечкина, а 27 мая 2020 года в семье появился сын Илья.