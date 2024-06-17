Эксперт по этикету объяснил, почему обязательно надевать в офис чулки или колготки

Прозрачные блузки, мини-юбки, воздействующие на «чувственную сферу», должны быть исключены.

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Надевать на работу шорты ниже колена допустимо.

Рекомендации в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дала специалист по этикету Эля Басманова. Мужчины не должны приходить к коллегам в сандалиях без носков, отметила эксперт.

«Строгости делового этикета уделяется всегда большое внимание. При подготовке специалистов и при начале их работы в каждом офисе, компании. Как правило, присутствует кодекс, озвучиваются требования к внешнему виду. За редким исключением маленькие компании, какие-то фирмы, и то акценты такие ставятся. Для московских учреждений это давно пройденный этап. Мини, прозрачные блузки — всё такое провоцирующее чувственную сферу. Всё это невозможно, исключено. Современные условия жизни позволяют нам купить и выбрать любую удобную одежду лёгкую, летнюю, которая способна отвечать требованиям делового этикета, но при этом она позволяет быть привлекательными, и переживать тяжёлые моменты, связанные с переменой климата, жарой. Если ниже колена шорты, то есть они выглядят как юбка-брюки, да, такое может подойти. Чулки и колготы обязательно носить летом. Ни маечка, ни футболочка. Если сотрудник бэк-офиса, бухгалтерии, где можно прийти в одежде, которая отступает от канонических правил. Такие отступления возможны, когда это недоступно внешним взглядам, когда клиент не видит, как работает бэк-офис. Можно надеть туфли с открытой пяткой для женщин. Мужчинам нужна закрытая обувь. Туфли, сандалии — нет. Они никогда не надеваются с носками, сандалии — всегда обнажённая ступня. Как будет выглядеть сотрудник офиса с голой ступнёй в сандалиях? Как дачник, как отдыхающий на море, как человек, который в состоянии релакса, где-то расслабился, отдыхает, но не работает».



Ранее синоптики предупредили о возвращении в Москву сильных дождей с грозами. Погоду в столичном регионе на следующей неделе будет определять южный циклон, уточнила ведущий специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Опять в прогнозе дожди и местами сильные грозы. Завтрашний день будет самым неблагоприятным с точки зрения погоды, потому что осадков может быть много, местами может выпасть где-то 7-14 миллиметров, а где-то даже больше 20 миллиметров», — заявила специалист в беседе с RT.



При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о возвращении 30-градусной жары. Столбики термометров могут дотянуться до этой отметки в четверг, 20 июня.