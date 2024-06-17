Тинты и охлаждающие гели для губ и щек: горячий тренд лета

Вы когда-нибудь хотели увидеть в зеркале тот идеальный, естественный румянец, будто только что совершили бодрую прогулку на свежем воздухе, а не просидели весь день в душном офисе? Мечтали о коже, поцелованной солнцем? А может быть, вы жаждете получить средство, которое придаст вашим губам легкий потрясающий оттенок без ощущения тяжести. В таком случае позвольте нам познакомить вас с магией тинтов для губ и щек. Эти универсальные средства идеально подходят для придания лицу естественного сияния — а летом они особенно хороши тем, что еще и слегка охлаждают кожу.

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Звезды обожают тинты

Тинты для губ и щек захватили мир красоты, и не зря. Они многофункциональны, просты в использовании и идеально подходят для создания легкого образа без макияжа. Хороший тинт может придать здоровый румянец щекам и красивый оттенок губам, создавая целостный, естественный образ. Кроме того, они обычно легкие, хорошо смешиваются и долго держатся, что делает их незаменимыми в вашей косметичке.

Джиджи Хадид и Хэйли Бибер, например, часто рассказывают о том, что в повседневной жизни они прекрасно обходятся одним-единственным тинтом для создания полного макияжа (прозрачный цвет используют на губы, щеки и веки). Летом это просто изумительный вариант для любой из нас — останется только слегка мазнуть тушью ресницы и можно отправляться куда угодно!

Как выбрать тинт: понимание тона вашей кожи

«Прежде чем бежать в магазин, важно понять, какой у вас тон кожи. Это поможет вам выбрать цвет, который дополнит ваш естественный цвет лица. Светлой коже с холодным подтоном хорошо подойдут мягкие розовые, светло-коралловые и персиковые оттенки. Светлой коже с теплым подтоном идут коралловые, сиреневые и теплые персиковые оттенки. На оливковой коже изумительно смотрятся более насыщенные розовые, теплые красные и глубокие персиковые оттенки. Смуглая кожа: смелые ягодные, яркие красные и глубокие сливовые оттенки прекрасно дополнят ваш образ», — рассказывает визажист Любовь Брусницына.



Типы средств для губ и щек

Гелевые тинты: их производят на водной основе, они обеспечивают прозрачный, легко растушевываемый цвет. Они отлично подходят для создания естественного, «влажного» покрытия и обычно долго держатся.

Кремовые тинты: имеют более густую консистенцию и обеспечивают большую пигментацию. Они легко смешиваются и идеально подходят для обладательниц сухой кожи, поскольку придают ей увлажненность. Могут давать как глянцевый, так и матовый финиш.

Жидкие средства: содержат очень много пигментов и часто поставляются с аппликатором. Они могут быть немного сложными в смешивании, но обеспечивают смелый и стойкий цвет.

Тинты-стики: удобные и простые в нанесении тинты-стик идеально подходят для нанесения в дороге. Обычно они имеют кремовую текстуру и легко смешиваются.

Советы по нанесению

Нанесение тона для губ и щек может быть простым делом при правильной технике. Вот как использовать тинт для губ и щек и получить идеальный, естественный румянец.

Для щек

«Начните с малого: нанесите небольшое количество тона на яблочки щек. Легче растушевать цвет, чем затемнить его. Тинты быстро сохнут, поэтому сразу же смешивайте их пальцами, спонжем для макияжа или кистью. Используйте круговые движения, чтобы добиться бесшовного покрытия. Если вам нужно больше цвета, нанесите еще один слой и снова смешайте», — объясняет Любовь.



Для губ

«Подготовьте губы: убедитесь, что они гладкие (используйте мягкий эксфолиант) и увлажненные. Нанесите небольшое количество тинта на губы и смешайте его кончиком пальца или кисточкой для губ, чтобы добиться равномерного цвета. Для получения более насыщенного цвета наносите дополнительные слои, пока не добьетесь желаемого результата», — говорит визажист.



Поиск идеального тинта

Теперь, когда вы знаете основные принципы, пришло время найти свой идеальный вариант. Вот несколько моментов, которые следует иметь в виду при покупке лучших тональных средств для губ и щек.

Протестируйте перед покупкой: попробуйте продукт на своей коже при разном освещении, чтобы понять, как цвет смотрится на вас.

Учитывайте тип кожи: если у она жирная, вы можете предпочесть гелевые или жидкие тональные средства. Если у вас сухая кожа, вам больше подойдут кремовые или стиковые тональные средства.

Проверьте ингредиенты: ищите средства с увлажняющими ингредиентами, такими как алоэ вера, глицерин и гиалуроновая кислота, особенно если у вас сухая кожа.

Долговечность: подумайте, как долго будет держаться оттенок. Гелевые и жидкие тональные средства, как правило, более долговечны, в то время как кремы могут потребовать повторного нанесения в течение дня.