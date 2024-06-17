Барбадосская певица Рианна рассказала о борьбе с облысением после родов. Комментарий исполнительницы приводит Page Six.

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По ее словам, она думала, что выпадение волос будет происходить волнообразно.

«Я думала, что они просто выпадут и снова отрастут», — объяснила она.



Знаменитость отметила, что этот опыт помог ей пересмотреть свой стиль.

«Я научилась принимать себя. Это на самом деле заставило меня более творчески подходить к созданию причесок», — заявила звезда.



Ранее сообщалось, что Рианна показала внешность с натуральными волосами во время прогулки в Нью-Йорке. На размещенных журналистами кадрах певица предстала в черных укороченных брюках с широкими штанинами и сером обтягивающем топе на тонких бретелях, над которым виднелся кружевной бюстгальтер.