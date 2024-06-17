Наталья Рудова снялась в откровенном красном платье

Звезда «Универа» Наталья Рудова показала фигуру в откровенном наряде. Актриса станцевала у себя дома в красном платье с глубоким декольте и разрезом до бедра и поделилась кадрами в соцсетях.

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Артистка не скрывает, что тщательно следит за питанием и много тренируется, чтобы поддерживать фигуру. По признанию Рудовой, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Знаменитость отмечала, что старается для себя, а не для привлечения внимания мужчин.

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Звезда не скрывает, что периодически получает непристойные предложения от поклонников. По словам артистки, были случаи, когда мужчины спрашивали цену за ужин с ней. Рудова подчеркивала, что резко посылала таких людей «куда подальше».

Актриса признавалась в личном блоге, что последний раз по-настоящему влюблялась 10 лет назад. Знаменитость сожалеет об этом, но не собирается вступать в отношения «для галочки».