Алла Довлатова поделилась фигурой в откровенном купальнике

Телеведущая, актриса Алла Довлатова снялась в откровенном купальнике возле бассейна в санатории. Артистка рассказала в личном блоге, что за время отдыха похудела на два килограмма.

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«Я уже 25 лет не отдыхала одна. Все время с семьей и с детьми. И вот, спонтанно, провела четыре дня в Центре здоровья у нас в Подмосковье. Это был лучший отдых! Я наконец почувствовала полную перезагрузку. Плюс! На правильном питании и на волшебных процедурах я постройнела на 2 килограмма за три дня», — поделилась звезда.



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Довлатова отмечала, что стремится к идеальной фигуре, которая у нее была в 18 лет. Она активно занимается спортом, делает массажи и другие физиопроцедуры. Артистка не скрывает, что регулярно прибегает к пластическим операциям, которые только добавляют ей мотивации больше следить за собой.

У знаменитости двое детей от первого брака с бизнесменом Дмитрием Лютым и две дочери от сотрудника МВД Алексея Бороды. Звезда признавалась, что ей тяжело было восстанавливаться после родов. Ради фигуры она отказалась от сахара, соли, круп и других любимых продуктов. Подписчики телеведущей задавали вопросы, как выжить при таких ограничениях, и Довлатова отвечала, что для нее в приоритете отражение в зеркале, а не еда.