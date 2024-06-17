Конор Макгрегор показал новую стрижку и удивил фанатов

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор показал новую стрижку на фото и удивил фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Global Look Press

35-летний спортсмен поделился серией снимков, на которых он запечатлен с младшим сыном Маком. Так, экс-чемпион UFC в легком и полулегком весе предстал перед камерой в сером худи, спортивных шортах, белых носках и коричневых мокасинах, оформленных белом мехом. При этом он надел массивные солнцезащитные очки и продемонстрировал новый имидж. На размещенных кадрах видно, что Макгрегор побрился налысо.

© Lenta.ru

Многие поклонники оценили преображение знаменитости в комментариях под постом.

«Лысый Макгрегор вернулся», «Почему ты лысый?», «Что ты сделал с волосами?», «Он опять лысый. Значит, будет лучше драться», «Король возвращается», — высказывались они.



В мае российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев сменил имидж и был раскритикован в сети фразой «стал чушпан». Артист опубликовал снимок, на котором он был запечатлен с осветленными волосами.