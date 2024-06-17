Наталия Антонова опубликовала фото без макияжа

Звезда российского фильма «Красотка» Наталия Антонова показала лицо без макияжа и фильтров. Актриса отметила в личном блоге, что выполнила просьбу подписчиков и снялась с утра во дворе своего дома.

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«Фото без макияжа, в 9 утра...вы просили. Надеюсь, теперь женихов станет меньше», — отшутилась артистка.



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Антонова рассказала, что поклонники по-прежнему предлагают ей руку и сердце, хотя знают о ее семейном положении. Актриса замужем за врачом-гинекологом Николаем Семеновым.

Знаменитость недавно раскрыла в личном блоге правила питания, которые соблюдает уже 16 лет ради фигуры и поддержания молодости кожи. Антонова говорила, что ест практически все, даже любимые десерты, но употребляет «сладкое» до 15:00. Однако звезда давно отказалась от майонеза, белого хлеба, фастфуда, продуктов быстрого приготовления и перестала пить кофе.

Актриса признавалась в соцсетях, что в третью беременность «жрала за двоих» и в итоге набрала 30 килограммов. В тот момент артистка не надеялась вернуть прежнюю форму и вновь сниматься в кино, но супруг буквально заставил ее похудеть. Семенов убедил жену взять себя в руки. Антонова признавалась, что сначала слова мужа показались ей очень обидными и она плакала, но позже благодарила его за приводящий в чувства «пинок».