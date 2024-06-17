Названы недостатки модной диеты, которая нравится сладкоежкам

Набирающая популярность в Сети шоколадная диета помогает сбросить вес, но может иметь нежелательные последствия, сообщило издание «Белновости». Система питания в течение недели позволяет съедать лишь одну плитку темного шоколада в день с кофе.

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За счет шоколада набирается суточная норма калорийности, но позволяет сбросить до пяти килограммов за неделю. Отважившиеся на такую диету девушки утверждают, что у них уже на третий день появились высыпания на лице, начала болеть голова, стали мучить тошнота и рвота.

Врачи не рекомендуют экспериментировать над собственным организмом, называя эту систему питания голодовкой, а не диетой. По словам специалистов, потерянные таким образом килограммы быстро вернутся после возвращения к привычному питанию.

Ранее диетолог Алтайского краевого онкологического диспансера Оксана Галкина предупредила, что из-за кетодиеты страдают почки и печень. По ее словам, также из-за этого от человека может исходить неприятный запах ацетона. Диетолог отметила, что кетодиета предполагает резкое сокращение углеводов, из-за чего организм начинает брать энергию из запасов жировой ткани. Однако из-за распада этого жира могут образоваться токсичные для организма кетоны, которые могут стать причиной запаха ацетона изо рта.