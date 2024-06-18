15 идей, как сделать стильную укладку в домашних условиях

Средняя длина волос пользуется популярностью у современных девушек по целому ряду причин. Такая шевелюра не требует тонны уходовых средств, гораздо быстрее высыхает после мытья, чем длинные волосы, и, в отличие от коротких стрижек, сохраняет возможность для разнообразных экспериментов с персональным стилем. С этой длиной можно делать как относительно сложные укладки, на свадьбу или выпускной, так и простые, на каждый день, в том числе в домашних условиях. Все инструменты уже есть у вас под рукой. Рассказываем, что заплести на средние волосы и какие прически будут оптимальным выбором.

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Средние волосы — это какая длина?

Выяснить, какой длины ваши волосы, с помощью линейки не выйдет. Все зависит от пропорций тела: например, на высоких девушках локоны в 30 сантиметров порой заканчиваются чуть выше плеч, то есть смотрятся гораздо короче, чем на миниатюрных девушках с небольшим ростом. А потому в профессиональной сфере существует специальная классификация. Согласно ей, средними считаются волосы длиной от плеч до лопаток. Жить, не зная этого факта, вполне себе можно, однако для парикмахеров он важен. Например, в зависимости от длины волосы и желаемой прически, специалист рассчитает не только стоимость, но и время на работу, а также подберет подходящие уходовые и укладочные средства.

Какую прическу можно сделать на средние волосы?

Разумеется, соорудить сложную композицию из волос средней длины не получится. Впрочем, замысловатые прически канули в лету и теперь уместны в крайне редких случаях, например, на роскошной свадьбе или выпускном с соответствующим дресс-кодом. К счастью, существует масса альтернативных вариантов, которые позволяют разнообразить образ и выглядеть наряднее обычного — для этого даже не придется идти в салон.

В основе легких укладок на волосы средней длины чаще всего лежат хвосты, пучки и косы. Уж эти три базовых элемента наверняка умеет делать каждая с раннего детства. В остальном все зависит от вашей фантазии и терпения. Чаще всего современные прически в меру небрежны — укладывать волосок к волоску не придется. Кроме того, можно пойти на хитрость и сделать предварительный стайлинг волос, например, плойкой. Не требуют укладки на такие волосы и идеальной техники: пара прядей у лба только добавят образу изюминки.

Топ-10 причесок на средние волосы своими руками

Греческая укладка с косами

Если вы еще не успели стать гуру плетения греческих кос, можно ограничиться базовым вариантом этой прически. К тому же, выглядит она не менее эффектно. Суть в том, что такая коса в классическом варианте обычно начинается ближе к вискам и постепенно вбирает в себя все волосы. При желании техникой можно лишь вдохновиться и оставить свободные локоны. А для особо торжественных случаев будет уместно вплести в косу украшения для волос.

Сбрызните волосы водой и хорошо расчешите, разглаживая их по росту: так коса будет менее пушистой.

Определитесь с направлением плетения и сформируйте пробор. Плести можно как ровно, например, от затылка, так и наискось от виска.

Теперь приступайте к главному: небольшую прядь необходимо разделить на три поменьше, а затем начать простое плетение с захватом дополнительных прядок.

Завершить плетение можно на середине затылка и зафиксировать невидимкой. А оставшиеся волосы или накрутить, или собрать в пучок.

Низкий пучок

Многими пучок любим за то, что он не требует идеально чистых волос и допускает легкую небрежность. Таким образом, можно оформить волосы буквально на бегу и сэкономить уйму времени. В среднем подобная укладка занимает не более 20 минут. Эффектный результат гарантирован, даже если вы будете делать ее впервые.

Тщательно прочешите волосы.

При желании получить дополнительный объем у корней можно сделать начес или предварительно накрутить всю длину.

Соберите волосы в обычный конский хвост на середине или ближе к низу затылка, но оставьте свободные пряди у лица.

Их нужно накрутить на плойку и зафиксировать лаком.Хвост сверните в гульку по часовой стрелке и закрепите шпильками.

Свободные пряди перекиньте на другую сторону пучка, обверните его и зафиксируйте шпилькой.

Плетеный пучок

Следующий вариант пучка придется по вкусу романтичным натурам. Плетеный идеально дополнит вечерний образ — легкое платье или костюм. Принцип прост: сперва нужно заплести 1-3 косы. Если ваш выбор — одна объемная коса, на первом этапе необходимо оставить свободный локон только на правом или левом виске, сплести из него косу и затем сформировать пучок. Если кос несколько, принцип остается тем же.

Взять прядь от лба у основания, начесать ее и закрепить на середине головы, оставляя по бокам пряди.

Оставшиеся локоны заплести в косы.

Из свободной пряди сделать пучок и зафиксировать.

Косички закрутить вокруг пучка и закрепить.

Скрученная коса

Такую укладку также называют корзинкой из-за соответствующей формы. Что лежит в ее основе, догадаться несложно: достаточно уметь плести колосок, французскую косу или освоить любое другое плетение. Не будем лукавить, что проще сделать такую укладку на длинных волосах, однако, если следовать инструкции, на средних она смотрится не менее эффектно. Перед тем как приступать к делу, нужно запастись тонкой резинкой и невидимками вашего оттенка волос — важно, чтобы их не было видно.

Разделите волосы на три части.

Начинайте заплетать средний локон, вплетая в него части правого, двигаясь по окружности.

Для объема ослабляйте каждое звено, слегка вытягивая из него пряди.

Закрепите хвостик силиконовой резинкой и зафиксируйте невидимками.

Чтобы прическа носилась дольше, рекомендуется воспользоваться лаком.

Прическа с начесом

Начес — довольно травмирующая для волос процедура, поэтому злоупотреблять этим методом не рекомендуется. А чтобы как можно меньше навредить шевелюре, важно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, во время и после мытья пользуйтесь увлажняющими средствами: это поможет минимизировать повреждения. Во-вторых, нужно обязательно тщательно высушить локоны — влажные более пористые и уязвимые. Для тех, кто готов рискнуть в погоне за объемом, есть и хорошие новости: начесать средние волосы гораздо легче, чем длинные, и не сильно сложнее, чем короткие.

Отделить прядь у основания лба.

У корней нанести мусс для подвижной фиксации.

Разделить прядь на 5-6 частей — и чем они тоньше, тем лучше эффект.

Перед началом начеса каждую часть сбрызнуть фиксирующим средством.

Начесывать по одной против роста волос медленными движениями.

И так до середины макушки.

Поднять пряди вверх, расчесать их, закинуть волосы назад и зафиксировать тонкой резинкой или шпильками.

Бант из волос

Иногда достаточно добавить в привычную прическу всего одну деталь, чтобы смотреться оригинально на фоне подруг с укладками стайлером. Бантик не требует ни специальных навыков, ни особой усидчивости — достаточно всего 10 минут вашего времени. При этом, реакция окружающих на эту прическу оправдает самые смелые ожидания. Для создания такой композиции вам понадобится резинка и несколько шпилек.

Сделайте небольшой хвостик на затылке — он ляжет в основу банта.

В последнем витке нужно оставить петлю и разделить ее на две части.

Вручную сформируйте «петельки» бантика.

Свободным концом хвоста прикройте середину и зафиксируйте шпильками.

Поправьте конструкцию и закрепите ее лаком.

Низкий хвост

Хвост ошибочно считают прической для тех, кто не успел утром позавтракать или жалеет на себя время. Да, завязать волосы резинкой занимает меньше минуты, но в этом и кроется основное преимущество этого способа над другими. Собранные волосы — это холст, а внешний вид создают детали. За счет них хвост вполне может выглядеть «дорого» и стильно. Для этого важно учесть несколько нюансов.

Высушить волосы, сформировав объем.

Можно заранее их накрутить.

Зачесать локоны назад.

Разделить волосы на две части: одна будет состоять из локонов от лба до середины макушки, другая — до основания шеи.

Завязать верхнюю часть в хвост.

Оставшиеся волосы прочесать и собрать в хвост, оставив у основания свободную петлю.

Верхний хвост продеть в петлю, а нижний затянуть.

Объемный пучок

Существует два полярных мнения об этой прическе. Для одних высокий пучок — верх элегантности, поскольку он открывает шею, другие же делают его только когда тренируются или занимаются домашними делами, чтобы не мешали волосы. Сейчас некоторые варианты причесок с дулькой в основе уместны и на официальных мероприятиях. Чтобы прическа получилось максимально аккуратной, придется потратить чуть больше времени.

Соберите волосы за затылке в хвост и закрепите резинкой.

Сформируйте из хвоста «пальмочку», завяжите ее у основания второй резинкой.

Концы волос разделите на пряди, продевайте их в резинку сверху по очереди.

При необходимости добавьте объема руками и закрепите лаком.

Пучок «Гибсон»

Существует несколько названий такой прически, но самые популярные — пучок-валик или пучок «Гибсон», по фамилии известного художника конца XVIII – начала XIX веков. Тем не менее, эта укладка не выглядит старомодной. В ту эпоху дамы отдавали предпочтение женственным образам, но стремились к комфорту — чем не принципы современной девушки?

Сделайте невысокий конский хвост.

Проденьте кончик хвоста в основание сверху вниз, будто закатывая валик.

Закрепите его шпильками или невидимками — так, чтобы их не было видно.

Расправьте валик и закрепите конструкцию лаком.

«Мальвинка»

В детстве «мальвинку» наверняка носила каждая, но в 90-х она пользовалась популярностью даже среди взрослых модниц. Все дело в изысканности, практичности и простоте исполнения. Суть такой прически в том, чтобы закрепить сзади пряди с висков. Каким именно образом — неважно: это могут быть дулька, косичка или хвостик. Мы же расскажем о не самом стандартном праздничном варианте.

Сделайте локоны с помощью стайлера или плойки.

Зачешите волосы назад.

Пряди с висков аккуратно завяжите в узел.

Закрепите его шпильками на затылке и зафиксируйте лаком, чтобы он не распался.

Африканские кудри

Мелкие кудри — безусловно, вариант для самых смелых. Если вы обладательница прямых волос, такая прическа кардинально изменит ваш внешний вид и совершенно точно вызовет бурные эмоции у окружающих. Правда, на эту укладку понадобится гораздо больше времени, чем на предыдущие. Завитки можно сделать разными способами — о них мы подробно писали ранее. Если к перманентной завивке вы пока не готовы, предлагаем поэкспериментировать с помощью бигудей.

Помыть голову и высушить волосы на 90%.

Расчесать их и распределить термозащиту и пенку для фиксации.

В зависимости от густоты распределить по ярусам от шеи до макушки.

Чем тоньше локон, тем меньше будет завиток.

Накрутить на бигуди от нижнего яруса к верхнему.

Через 2-3 часа распустить волосы.

«Разобрать» кудри руками.

Хвост «пузыри»

«Пузырьковый» хвост точно выручит, если волосы не первой свежести, а выглядеть на все сто в ближайшее время просто необходимо. Эта прическа — оригинальная альтернатива классическому конскому хвосту и так же проста в исполнении. Понадобится всего 10-15 минут, расческа и несколько резинок, чтобы сформировать на обычном хвосте объемные «пузыри».

Зачешите волосы назад и соберите в высокий хвост.

Отступите примерно на 10 сантиметров от корней и закрепите вторую резинку.

Получившийся «пузырь» можно сильнее распушить.

Продолжайте аналогичным образом, пока длина не закончится.

Можно закрепить прическу лаком, а также украсить «узлы» аксессуарами.

Хвост с косичками

Собранные волосы — это не так скучно, как кажется. Даже банальный конский хвост можно легко превратить в прическу салонного уровня, особенно если соорудить его из нескольких кос. Для этого понадобятся две резинки, фиксирующие средства и навыки плетения — если вам удалось освоить сразу несколько, прическа будет выглядеть по-новому хоть каждый день.

Зачешите волосы назад.

Начинайте плести косу (или сразу несколько) от лба, вплетая дополнительные пряди.

На затылке зафиксируйте косу тонкой резинкой.

Соберите косу и оставшиеся свободные волосы в высокий хвост.

Французская коса

Косы уместны везде: в офисе, на вечеринке, на пляже — они всегда смотрятся отлично и гарантируют, что волосы не будут лезть в глаза и мешать работе. Бытует мнение, что они лучше подходят девушкам с длинными волосами, однако это не совсем так. На средних волосах французская коса выглядит гораздо объемнее у основания из-за того, что вес шевелюры не оттягивает ее вниз. Такие косы не боятся ни дождя, ни ветра и одинаково хорошо выглядят как с платьем в горошек, так и с массивной кожаной косухой.

Зачешите волосы назад и на макушке разделите на три пряди. Чем выше вы начнете, тем меньше коса будет походить на обычную.

Перекиньте часть правой пряди в центр, затем туда же часть левой.

Продолжайте плести, захватывая пряди, пока длина не закончится.Закрепите резинкой.

Коса «рыбий хвост»

«Рыбий хвост» встречается среди модниц нечасто, поскольку кажется, что заплести его самостоятельно могут только профессионалы. Да, такая прическа требует терпения, но есть лайфхак, который упростит задачу. Можно взять зеркало и расположить его напротив другого — так, чтобы вы видели весь процесс. А дальше остается лишь следовать инструкции.

Зачешите волосы и разделите их на две части.

С одного края возьмите небольшую прядь и отведите ее к середине затылка.

Таким же образом захватите прядь с противоположной стороны и наложите ее на вторую.

Повторяйте действия, пока не соберете все волосы.

Закрепите резинкой.

По желанию слегка распушите.

Как уложить челку на средние волосы?

Девушкам со стрижкой средней длины и челкой так же доступны все вышеупомянутые прически. Более того, за счет нее укладки будут смотреться только интереснее. Если челка относительно длинная, можно подкрутить ее плойкой от лица или заплести в тонкие косички. Для полного перевоплощения без радикальных действий попробуйте вплести челку в косу.

Проблемы могут возникнуть только с короткой челкой. В таком случае будет несколько сложнее сделать ее частью прически. Скорее всего, вам подойдет стандартная укладка на брашинг. Попробуйте также поэкспериментировать с пробором.

Если одна из причесок получилась далекой от идеала, не расстраивайтесь. Чем чаще вы будете тренироваться, тем больше креативных вариантов без труда сможете воплощать в жизнь.

* Запрещен в РФ.