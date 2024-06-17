45-летняя Рейчел Макадамс пришла на премию в прозрачном платье

Канадская актриса Рейчел Макадамс пришла на премию Tony Awards в откровенном наряде. Снимки с мероприятия публикует People.

45-летнюю знаменитость запечатлели на ковровой дорожке в шелковом платье длины макси черного цвета, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. При этом на размещенных кадрах видно, что от бюстгальтера телезвезда отказалась. Свой образ она дополнила бриллиантовыми серьгами, кольцами и браслетом из белого золота.

Известно, что Макадамс была номинирована на лучшую женскую роль в спектакле «Мэри Джейн».

В мае жена российского миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова показала откровенное видео из душа во время поездки в Мозамбик, Южная Африка.