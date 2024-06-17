Панамы, ковбойские шляпы и другие стильные головные уборы этого лета

Если зимой мы неохотно носим головные уборы, которые портят укладку, то летом кепки, шляпки и панамки — не только защита от солнца, но и акцентный аксессуар. Внимательно следим за инфлюенсерами и берем на вооружение их образы.

© Super.ru

Бейсболка

© Super.ru

Кто бы мог подумать, но этот аксессуар появился на свет почти два века назад, а точнее — в 1849 году, когда баскетболисты команды New York Knickerbockers вышли на матч в соломенных кепках с длинным козырьком. С тех пор бейсболка заметно эволюционировала, переродившись в плотном хлопке и других материалах. Сейчас это одна из самых универсальных вещей в гардеробе, которая логично вписывается не только в спортивные образы.

Повязка

© Super.ru

Эстетика нулевых адаптировалась на современной модной арене. Вернулись вместе с ней и лаконичные повязки на голову, которые так любят Белла Хадид и Никола Пельтц. Вот только фешн-история этого аксессуара началась отнюдь не 20 лет назад, а в 1960-е, когда моду на повязки задала Брижит Бардо. И да, эта вещь уместна не только в спортзале, как было в 1990-е: смело убираем волосы с лица и в повседневной жизни.

Панама

© Super.ru

Вот уже несколько сезонов панама — непременный маст-хэв лета. Помимо классических моделей bucket hat, что переводится как «шляпа-ведро», в текущем сезоне инфлюенсеры обратили внимание и на широкополые хлопковые варианты с завязками в стиле сафари. Весьма удачная модель: и от солнца хорошо закрывает, и ветер не страшен (фиксирующие веревочки в помощь).

Шелковый платок

© Super.ru

Восточный колорит, которым мы вдохновлялись, сооружая из платка чалму, уходит на второй план. В этом сезоне он уступил место «бабушкиному» стилю. Если у вас тренд нисколько не ассоциируется с элегантностью, попробуем доказать обратное. Наденьте на голову шелковый платок, завяжите под подбородком или обвяжите вокруг шеи — есть в этом что-то аристократическое. Вспомните хотя бы Грейс Келли или Одри Хэпберн.

Ковбойская шляпа

© Super.ru

Стилисты в один голос называют ковбойскую шляпу главным головным убором лета (а как же бейсболки с панамами?). Популяризации эстетики американских вестернов поспособствовали не только дизайнеры, но и другие звездные законодатели моды, например Бейонсе, выпустившая кантри-альбом. Так что не теряем времени и проникаемся атмосферой Дикого Запада.

Косынка

© Super.ru

Пусть эта тема и перекликается с пунктом про платок, отметить косынку все же стоит отдельно. У многих она вызывает не всегда приятные мурашки, перенося в детство, когда так не хотелось покрывать голову, но мама сказала. Сейчас заставлять никто не будет, но косынка, завязанная позади, автоматически зачислит вас в ряды знатоков трендов.

Шапочка в технике кроше

© Super.ru

Кроше — техника вязания крючком — окончательно захватила подиумы, поэтому неудивительно, что тренд добрался и до шапок. Здесь речь пойдет об изящных вязаных докерках, которые являются оммажем романтической эпохе хиппи. Да, от солнца такая не защитит, но станет ярким акцентом.