Американская модель и актриса Брук Шилдс вышла на красную дорожку в вечернем наряде и резиновых кроксах. Соотвествующие снимки публикует Daily Mail.

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58-летняя знаменитость посетила вручение американской театральной премии «Тони» в Нью-Йорке в желтом платье с глубоким декольте, частично расшитом пайетками. При этом в качестве обуви она выбрала резиновые кроксы в тон образу. Свой внешний вид она дополнила золотой сумкой-клатчем, серьгами и браслетом.

Известно, что ранее звезда перенесла операцию на пальцах стопы.

В апреле Брук Шилдс объяснила желание сняться в нижнем белье для бренда Ким Кардашьян. По ее словам, она с большим удовольствием приняла приглашение от бизнесвумен.