Куртку популярного бренда высмеяли в сети фразой «бабушкин шик»

Пользователи сети высмеяли куртку популярного британского бренда Sainsbury's фразой «бабушкин шик». Соответствующая публикация и комментарии появились на платформе TikTok.

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Покупательница Лилиан Мэй, размещающая видео под никнеймом @lillianmaii, показала подписчикам модную находку. Так, она запечатлела себя в белой стеганой куртке, оформленной черным цветочным принтом и двумя карманами.

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Данный предмет гардероба развеселил зрителей.

«Моей бабушке это бы понравилось», «Моя любимая атмосфера пододеяльника», «Это ужасно», «Сделано специально для бабушек», «Очень странно смотрится. Похоже, ее место в другом отделе», — писали юзеры в комментариях под роликом.



Ранее сообщалось, что испанский бренд Loewe представил сумку в виде одного продукта. Тогда креативный директор Джонатан Андерсон решил воплотить мем, связанный с данной вещью, в реальность и показал фото изделия поклонникам.