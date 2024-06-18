Стилист перечислила трендовые варианты обуви на лето

Самой трендовой обувью летом 2024 года можно считать сетчатые балетки, в моде также балетки с острым носком. Об этом «Москве 24» рассказала стилист-имиджмейкер Евгения Постникова.

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По ее словам, их можно интегрировать в самые разные образы. Кроме того, актуальными в этом сезоне являются школьные кеды в стиле 1980-х, которые придадут образу расслабленность.

«Актуальными этим летом будут и шлепки на платформе с перемычкой между пальцами — вроде «вьетнамок». В них очень удобно и комфортно. А шлепки на небольшой платформе хорошо подойдут к женственным платьям. <...> С короткими юбками и платьями в стиле бохо классно будут смотреться ботильоны с открытыми мысом и пяткой. Образ сразу станет немного рокерским», — добавила Постникова.



К числу трендовой обуви стилист также отнесла босоножки на тонких ремешках и небольшом каблуке и слингбэки с острым мысом — туфли с открытой пяткой и миндалевидным носочком.

В мае российские звезды рассказали, сколько готовы тратить на обувь. Так, телеведущая Регина Тодоренко призналась, что покупает обувь раз в год и тратит на туфли от пяти тысяч рублей до 55 тысяч рублей. Звезда «Дома-2» Алена Водонаева призналась, что может потратить на обувь даже месячную зарплату.