Как избавиться от вони от обуви

Россиянам назвали способ избавиться от вони от обуви
Раствор из нашатыря или перекиси водорода поможет устранить неприятный запах от обуви, говорится в материале на портале «Хибины». Кроме того, нейтрализовать вонь может помочь сода.
При использовании нашатырного спирта важно соблюдать технику безопасности, иначе можно нанести вред органам дыхания. Чтобы приготовить средство, необходимо разбавить 20 миллилитров нашатыря в 50 миллилитрах воды. Затем нужно распылить смесь на обувь при помощи пульверизатора и на сутки оставить пару в хорошо проветриваемом помещении вроде балкона.
Для второго варианта понадобится также 50 миллилитров воды и небольшое количество перекиси водорода. Кроме того, нужно добавить три капли эфирного масла чайного дерева, а затем просушить обувь.
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