Как избавиться от вони от обуви

Раствор из нашатыря или перекиси водорода поможет устранить неприятный запах от обуви, говорится в материале на портале «Хибины». Кроме того, нейтрализовать вонь может помочь сода.

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При использовании нашатырного спирта важно соблюдать технику безопасности, иначе можно нанести вред органам дыхания. Чтобы приготовить средство, необходимо разбавить 20 миллилитров нашатыря в 50 миллилитрах воды. Затем нужно распылить смесь на обувь при помощи пульверизатора и на сутки оставить пару в хорошо проветриваемом помещении вроде балкона.

Для второго варианта понадобится также 50 миллилитров воды и небольшое количество перекиси водорода. Кроме того, нужно добавить три капли эфирного масла чайного дерева, а затем просушить обувь.

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