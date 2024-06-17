Металлик и жемчуг: идеи хромированного маникюра на лето 2024

Если этим летом вам хочется чего-то большего, чем сочный монохром, мы предлагаем подобрать трендовый хромовый дизайн для ваших ноготков. Нейл-мастер Алиса Овсянникова рассказала Womanhit о топовых вариантах маникюра с chrome-топом, который станет отличным дополнением к вашему отпускному образу.

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Нежный хром

Нюдовая база может быть не такой уж скучной, если вы попробуете втирку в жемчужном или нежно-розовом варианте. Хромовые ногти смотрятся особенно эффектно на миндальной форме средней длины. В случае с нюдом и оттенком milk можно не переживать, что втирка будет выглядеть слишком вызывающе.

Баббл-гам

Разноцветные хромированные ногти привлекут внимание всего пляжа, это наш эксперт гарантирует.

Алиса:

«Летом можно попробовать любые варианты разноцветного маникюра, не только в пастельных тонах. Среди моих клиентов особой популярностью пользуется микс розового и голубого оттенков».



Вы можете выбрать любое сочетание.

Металлик

Для любительниц покрытия поплотнее есть отличный вариант с эффектом «металлик». Наш эксперт предлагает выбрать цветную насыщенную базу. В трендах этого лета теплые и красные цвета, но важно помнить, что хром-ногти не терпят слишком ярких оттенков базы.

Прозрачные

Лайт-вариант для всех, кто стремится к максимальной естественности. Полупрозрачная камуфляжная база будет прекрасной основой для жемчужной или более теплой втирки. В результате вы получаете почти «голые» ногти с эффектным блеском.