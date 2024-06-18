Дети Рианны и A$AP Rocky снялись в кампании Bottega Veneta

Малыши Рианны и A$AP Rocky уже идут по стопам своих родителей, безусловных икон моды. Сыновья пары: 2-летний RZA и 10-месячный Риот, вместе со своим отцом стали звёздами последней кампании Bottega Veneta «Лицо отцовства». Чёрно-белая серия фотографий, созданная Кэрри Мэй Уимс по заказу креативного директора бренда Матье Блази, приоткрывает завесу над тем, как брутальный 35-летний рэпер общается со своими малышами в домашней обстановке.

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Специальная кампания была выпущена не только в честь Дня отца (первого для Рианны и A$AP Rocky в статусе семьи из четырёх человек), но и в честь того, что Bottega Veneta объявила рэпера своим новым амбассадором. К фотографиям также прилагается короткометражный фильм, за музыкальное сопровождение которого отвечал сам артист.

На одном милом снимке RZA сидит на плечах Рокки, а на другом музыкант целует в лоб сына Риота, держа его на руках. На одном из снимков кампании мальчики, одетые в комбинезоны с надписью «Лучший папа», идут по музыкальным стопам своего отца, играя на маленьком пианино. На снимке с высоты птичьего полета Раким сидит рядом с ними и наблюдает за братским дуэтом за полноразмерной версией инструмента. Сам артист уже сказал, что новая фотосерия стала «эволюцией мистера Майерса». Если кто не знает, это его настоящая фамилия!

«Это моё воплощение и принятие отцовства, родительства, дружбы и семьи, при этом я продолжаю работать над всеми аспектами своей карьеры», — добавил музыкант.



Эта серия также знаменует собой радикальные изменения в его публичном имидже и делает серьёзное заявление о стереотипах, которые сложились вокруг рэперов.

«Я не думаю, что в моей культуре есть много людей, которые выступают за отцовство и родительство. Когда вы думаете о рэпере, вы думаете о подростковом возрасте, об одиноком холостяцком образе жизни. Когда вы думаете об A$AP Rocky, вы думаете о плейбое, красивом парне, о лифчиках, которые бросают на сцену. Но я — однолюб и семьянин. Это о том, что наполняет мою жизнь сейчас: статус партнёра и родителя», — продолжил A$AP Rocky, добавив, что это также доказывает искренность его новой роли.



Раким и 36-летняя Рианна были близкими друзьями и коллегами на протяжении почти десяти лет, прежде чем у них завязались романтические отношения. Пара держит семейную жизнь в тайне, но Рианна недавно рассказала, что Риот и RZA «одержимы» своим отцом. Всем желаем того же!