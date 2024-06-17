Самая сексуальная в мире хоккеистка в крошечном бикини поплавала в море

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной хоккеисткой в мире, в откровенном виде поплавала в море и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

24-летняя спортсменка поделилась видео, в котором она предстала в бикини голубого цвета, состоящем из крошечного бюстгальтера и плавок с тонкими завязками. При этом знаменитость сделала нюдовый макияж, распустила волосы и примерила серебряные серьги.

© Соцсети

Поклонники оценили ролик девушки в комментариях.

«Ты такая красивая», «Девушка мечты», «Эффектно выглядишь», «Шикарное тело», «Напиши, пожалуйста, как тебя найти», — высказывались они.



Ранее бразильская модель, юристка и бывший советник парламента Дениз Роша вышла в свет в откровенном наряде. Тогда 40-летняя знаменитость, которую в соцсетях прозвали «самой сексуальной юристкой в мире», посетила традиционный местный фестиваль Festa Junina.