Fendi весна-лето 2025 Menswear: дань прошлому, взгляд в будущее

Весенний показ мужской коллекции Fendi 2025 года ознаменовался первой коллекцией бренда в его столетний юбилей. В ней Сильвия Вентурни Фенди передала послания о прошлом, настоящем и будущем дома моды.

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«Я глубоко погрузилась в архивы и хотела рассказать о кодах и символах», — сказала она.



Новый герб дома состоял из четырёх секций на геральдическом щите. Три из них содержали логотип с двумя буквами F, разработанный Карлом Лагерфельдом, более раннюю винтажную полоску Pequin и белку, как отсылку к тому, что сооснователь Эдоардо Фенди говорил о своей жене (и бабушке Сильвии) Адель: «Она была такой же шустрой, как белка». Последняя секция содержала двуликое изображение Януса, римского бога перехода от того, что было, к тому, что должно наступить, ещё один мотив из архивов, использованный Лагерфельдом за многие годы его работы здесь.

«Я хотела создать герб, потому что я думаю, что когда у вас 100-летняя история, вы становитесь частью, скажем так, клуба людей, которые меняли правила итальянской моды и строили то, что она представляет собой сегодня», — говорит Сильвия.



По краю герба и по всей коллекции проходила прочная строчка Selleria, которую основатели Fendi позаимствовали из римских методов изготовления сёдел и использовали в своих ранних изделиях из кожи. Эта строчка была тиснением изображена в виде клетки на коричневом кожаном пальто, наложена на пастельную клетку, вставлена в джинсовую ткань или использовалась как жаккардовая микрополоска. Неудивительно, что она также присутствовала на сумках, включая сумку Baguette на молнии, которую носили через плечо, и новую версию дизайна, сделанную в виде шахматной мозаики из кожаных обрезков, неизбежно соединённых строчкой Selleria.

Представление Фенди о том, что её семейный дом становится членом клуба, вдохновило модельера на использование различных элементов клубной принадлежности, включая вязаную футбольную майку (также отсылка к багажу Fendi, который использовала сборная Италии во время чемпионата Европы 1984 года), и рубашки в стиле регби с полосками Pequin. Были также клубные галстуки и свитера для крикета. Большая часть одежды, казалось, отвечала классическому стилю мужской одежды XX века — клетка использовалась для создания почти «папиных» блузонов, но выглядела куда современнее благодаря деталям. Например, на трикотажных и замшевых рубашках пуговицы располагались по диагонали к левой подмышке, а не прямо вниз, как это принято:

«Я хотела освободить плечо», — сказала Фенди.



Знаменитое мастерство дома в работе с материалами проявилось в замшевых рубашках и таких же тренчах, которые развевались так же легко, как хлопковая вуаль. Было несколько рубашек с воротниками-стойками из овчины, которые на ощупь казались облаками. Янус, вероятно, одобрительно кивнул бы обеими головами, наблюдая за тщательно выверенными переходами подолов, которые струились с рукавов и талии в несколько слоёв. Как отметила Фенди, при желании, вы можете увидеть отсылки везде. Подиум украшали шесть зеркальных монолитов — деконструированные штрихи с двумя буквами F, которые по ходу показа перемещались по пространству, подобно гигантским роботам-пылесосам, отражая моделей, которые тоже двигались вперёд. Идея чего-то монументального, но при этом находящегося в движении, казалась очень продуманной.

Возможно, это было фантазией, но в предпоследнем образе можно было уловить отсылку к Карлу Лагерфельду. Помимо ниспадающих подолов, преемственность проявлялась и в рядах гостей, среди которых был новый генеральный директор дома Пьер-Эммануэль Ангелоглу.