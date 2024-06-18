Брук Шилдс пришла на красную дорожку в вечернем платье и кроксах

Звезда «Голубой лагуны» выбрала неожиданное сочетание для выхода в свет. Брук Шилдс появилась на вручении театральной премии «Тони». Актриса надела длинное платье лимонного цвета, а вот вместо стильных туфель она обулась в обычные жёлтые кроксы. Оказалось, что странное модное решение Шилдс пришлось сделать вынужденно.

По словам Брук, совсем недавно она перенесла операцию на ноге, поэтому пока не может быть и речи о том, чтобы носить каблуки. Кроксы сейчас являются для неё максимально удобной обувью.

На каблуках я сюда точно не дошла бы, — пошутила Шилдс, отвечая на вопрос журналистов о том, что заставило её надеть такую необычную для ковровой дорожки обувь.



Проблемы с ногами начались у актрисы ещё в 80-е. Тогда ей сделали операцию на большом пальце стопы. После этого Брук приходилось ещё не раз ложиться под нож хирурга. Недавно актриса перенесла операцию на нескольких пальцах.

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